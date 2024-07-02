Орбан приехал в Киев: какие цели визита

Владимир Зеленский и Виктор Орбан. Фото: ОП

Во вторник, 2 июля, с неожиданным визитом в Киев прибыл венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Это была его первая поездка в Украину за последние 12 лет. На своей официальной странице в Facebook политик отметил, что в Киев его привела цель венгерского председательства, то есть содействие решению вызовов, стоящих перед Европейским Союзом.

Какие цели стоят за визитом Орбана на самом деле — проанализировали Новини.LIVE

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Зеленский трижды встречался с Орбаном за время войны

В целом у президента Зеленского были только две короткие встречи с Орбаном за время войны в Украине. Впервые они несколько минут поговорили в декабре прошлого года на инаугурации новоизбранного президента Аргентины. Второй раз — в прошлый четверг, 27 июня, на саммите ЕС в Брюсселе. Последний разговор лидеров двух стран был довольно эмоциональным, однако, о чем именно они говорили, неизвестно до сих пор. На этот вопрос источники Новини.LIVE в ОП отвечали коротко: "давайте дождемся вторника".

И вот во вторник утром, 2 июля, становится известно о неожиданном официальном визите Орбана в Киев. Глава ОП Андрей Ермак не скрывает: много было сделано для этого визита. Важный разговор о будущем Европы, безопасности, международном праве и Формуле мира.

Скриншот ТГ Андрея Ермака

Депутат ВР Александр Мережко соглашается, что действительно организация визита Орбана в Киев была довольно сложной, особенно после последних заявлений Орбана, в которых он поставил под сомнение суверенитет Украины. А такие вещи недопустимы.

"Однако диалог с Венгрией важен. Тем более, что там есть демократические силы, которые понимают важность поддержки Украины против российской агрессии", — говорит Мережко.

Орбан просил прекратить огонь

Наконец, в своих итоговых заявлениях, прошедших в присутствии прессы, Зеленский говорит, что Украина и Венгрия начинают работу над соглашением о сотрудничестве. Детали не сообщили, отметив, что "страны нашли точки соприкосновения".

"Переговоры между странами будут продолжаться и дальше. Впереди нас ждут "решения всех вопросов", — говорит президент.

Виктор Орбан в свою очередь отметил поддержку Украины и заверил в дальнейшей помощи. Мол, Венгрия очень ценит украинцев, а в стране будет расти изучение украинского языка, в чем и нуждаются украинцы.

Не обошлось и без заявлений венгерского премьера, напоминающих российские нарративы. В частности, о войне РФ против Украины. По мнению Орбана, безотлагательное прекращение огня ускорит темп переговоров с РФ. Однако при этом он подчеркнул, что не противник украинских планов завершения войны, просто считает их слишком долгими в реализации.

"Я рассказал господину президенту, что его инициативы требуют много времени из-за правил международной дипломатии. Поэтому я попросил его подумать о том, нельзя ли поступить немного иначе: остановить огонь, а затем вести переговоры с Россией, ведь прекращение огня ускорило бы темпы этих переговоров", – сказал Орбан.

Орбан может быть посредником в переговорах между Украиной и Россией?

Такие слухи распространялись в украинских политических кругах. Но, по мнению Мережко, визит венгерского премьер-министра больше связан с полугодовым председательством Венгрии в Совете ЕС. Мол, из-за антиукраинских заявлений и блокирования помощи Украине Орбан достаточно сильно испортил свою репутацию в Европе. Поэтому теперь ему нужно сделать определенные шаги, чтобы показать, что он не такой союзник кремлевского диктатора, которым его воспринимают.

"Орбану еще предстоит многое сделать, чтобы ему начали доверять. А вот относительно его участия в "дипломатическом урегулировании" войны в Украине, то Орбан не воспринимается мировыми лидерами как политик, который мог бы быть авторитетным посредником. Но вместе с тем Венгрии следует отдать должное, ведь ее представитель принял участие в недавнем Глобальном саммите мира", — говорит Мережко.

Александр Мережко. Фото: Новини.LIVE

По его мнению, это был шаг в правильном направлении. И если Венгрия и ее лидер действительно выступают за мир, то им нужно активно поддержать имплементацию всех положений Формулы мира Президента Зеленского.

Сам президент на итоговой пресс-конференции по результатам встречи с Орбаном также отметил и участие Венгрии в первом Саммите мира, и в поддержке коммюнике саммита. По его словам, это говорит о готовности Венгрии быть эффективной для возвращения реальной долговременной безопасности.

Венгрия — сложный партнер, и не только для Украины

В целом Венгрию в украинских политических кругах называют сложным партнером во всех смыслах этого слова. У нее непростые отношения не только с украинцами, но вообще со всеми своими соседями. Орбан часто блокирует любые инициативы и ЕС, и НАТО, если те не идут ему на большие уступки относительно, в частности, финансовой помощи.

Александр Мережко говорит, что такая сложность со стороны официального Будапешта имеет несколько причин: исторические и политико-психологические.

В частности, если речь идет об Орбане, то он не сторонник европейских ценностей и либеральной демократии. Ему больше нравятся авторитарные режимы. Поэтому Венгрия сейчас поддерживает контакты с такими странами как Россия, Китай и даже Иран.