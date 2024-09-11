Шкільна форма не є обов'язковою для учнів — освітній омбудсмен

Учні сидять за партами. Фото: Суспільне

Перевірки одягу учнів у навчальних закладах порушують їхнє право на освіту і є незаконними. Вибір одягу є вільним рішенням учнів та їхніх батьків.

Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов у Facebook у середу, 11 вересня.

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Перевірка одягу у навчальних закладах

Служба освітнього омбудсмена України закликала припинити перевірку одягу учнів у навчальних закладах.

"Заходи щодо перевірки одягу учнів непотрібні та незаконні", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до служби неодноразово надходили скарги від батьків щодо шкільних рейдів під час занять. Їх здійснювали педагогічні працівники та адміністрація шкіл, які перевіряли зовнішній вигляд учнів. Дітей не допускають до або відсторонюють від занять через зовнішній вигляд.

"Замість того, щоб забезпечувати освітній процес та дбати про безпеку дітей, частина педагогів здійснюють перевірки та "рейди" зовнішнього вигляду учнів. Закликаємо педагогів та адміністрацію закладів освіти припинити усі заходи щодо перевірки одягу учнів", — заявив Горбачов.

Заходи щодо перевірки одягу непотрібні. Фото: освітній омбудсмен

У службі заявили, що одяг для школи — вільний вибір дитини та її батьків. Єдиними рекомендаціями є охайність, відповідність сезону, зручність, зокрема під час перебування учнів в укриттях.

"Жодні вимоги щодо стилю, кольору чи інших атрибутів шкільного одягу неприпустимі та незаконні. Заборона відвідувати учневі заняття через відсутність шкільної форми порушує право на освіту", — йдеться в повідомленні.