Шмигаль анонсував перевірки після скандалу з підручником без Криму на карті

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Фото: скриншот з відео

У підручнику з української мови для сьомого класу, який був рекомендований Міністерством освіти, надрукували карту України без Криму. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що уряд розбереться з цим інцидентом.

Про це голова Кабміну сказав під час пресконференкції у вівторок, 10 вересня.

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"Стосовно випадків, коли стаються якісь помилки. Я ваше звернення сприймаю сигналом до того, аби провести розслідування і спільно з міністром освіти розібратися у цьому", — сказав Шмигаль.

Раніше авторка підручника Анастасія Онатій перепросила за цю помилку та пояснила, що так сталося через неуважність.

Підручник. Фото: Facebook/Анастасія Онатій

Натомість вона запропонувала створити флешмоб "Домалюй Крим" та щоб вчителі на уроках виділили 10-15 хвилин для обговорення цієї помилки.