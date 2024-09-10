Шмигаль анонсував перевірки після скандалу з підручником без Криму на карті

Скандал з підручником без Криму — Шмигаль анонсував розслідування
У підручнику з української мови для сьомого класу, який був рекомендований Міністерством освіти, надрукували карту України без Криму. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що уряд розбереться з цим інцидентом.
Про це голова Кабміну сказав під час пресконференкції у вівторок, 10 вересня.
Підручник з картою України без Криму
"Стосовно випадків, коли стаються якісь помилки. Я ваше звернення сприймаю сигналом до того, аби провести розслідування і спільно з міністром освіти розібратися у цьому", — сказав Шмигаль.
Раніше авторка підручника Анастасія Онатій перепросила за цю помилку та пояснила, що так сталося через неуважність.
Натомість вона запропонувала створити флешмоб "Домалюй Крим" та щоб вчителі на уроках виділили 10-15 хвилин для обговорення цієї помилки.
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