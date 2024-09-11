Школьная форма не является обязательной для учеников — образовательный омбудсмен

Ученики сидят за партами. Фото: Суспільне

Проверки одежды учеников в учебных заведениях нарушают их право на образование и являются незаконными. Выбор одежды является свободным решением учеников и их родителей.

Об этом сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в Facebook в среду, 11 сентября.

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Проверка одежды в учебных заведениях

Служба образовательного омбудсмена Украины призвала прекратить проверку одежды учащихся в учебных заведениях.

"Меры по проверке одежды учащихся не нужны и незаконны", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в службу неоднократно поступали жалобы от родителей относительно школьных рейдов во время занятий. Их осуществляли педагогические работники и администрация школ, которые проверяли внешний вид учащихся. Детей не допускают к или отстраняют от занятий из-за внешнего вида.

"Вместо того, чтобы обеспечивать образовательный процесс и заботиться о безопасности детей, часть педагогов осуществляют проверки и "рейды" внешнего вида учеников. Призываем педагогов и администрацию учебных заведений прекратить все мероприятия по проверке одежды учащихся", — заявил Горбачов.

Меры по проверке одежды не нужны. Фото: образовательный омбудсмен

В службе заявили, что одежда для школы — свободный выбор ребенка и его родителей. Единственными рекомендациями являются аккуратность, соответствие сезону, удобство, в частности во время пребывания учащихся в укрытиях.

"Никакие требования по стилю, цвету или другим атрибутам школьной одежды недопустимы и незаконны. Запрет посещать учащиеся занятия из-за отсутствия школьной формы нарушает право на образование", — говорится в сообщении.