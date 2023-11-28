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Отруєння дружини Буданова та скандал через заяви Безуглої — ефір Новини.LIVE

28 листопада 2023 18:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Отруєння дружини Буданова та скандал через заяви Безуглої — ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Політолог Руслан Бортнік став гостем студії Вечір.LIVE. Він прокоментує отруєння дружини керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова та скандальні заяви нардепки Мар'яни Безуглої.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Ефір Новини.LIVE

Політолог разом з ведучою Ланою Шевчук обговорять отруєння Маріанни Буданової, скандальні заяви Мар'яни Безуглої відносно головнокомандувача Валерія Залужного, а також інші важливі та цікаві теми.

Нагадаємо, ГУР підтвердило отруєння дружини очільника української розвідки Кирила Буданова. Як відомо, її отруїли важкими металами.

Також ми писали, за словами Безуглої, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не зміг надати план задуму війни на 2024 рік. Тому вона вимагає відставки очільника армії. Свою позицію нардепка виклала в Facebook.

Додамо, українські військовослужбовці відреагували на скандальну заяву народної депутатки Мар'яни Безуглої. За її словами, Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного необхідно відправити у відставку, бо він "не має плану війни".

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