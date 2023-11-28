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Отравление жены Буданова и скандал из-за заявлений Безуглой — эфир Новини.LIVE

28 ноября 2023 18:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Отравление жены Буданова и скандал из-за заявлений Безуглой — эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Политолог Руслан Бортник стал гостем студии Вечір.LIVE. Он прокомментирует отравление жены руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова и скандальные заявления нардепа Марьяны Безуглой.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Политолог вместе с ведущей Ланой Шевчук обсудят отравление Марианны Будановой, скандальные заявления Марьяны Безуглой относительно главнокомандующего Валерия Залужного, а также другие важные и интересные темы.

Напомним, ГУР подтвердило отравление жены главы украинской разведки Кирилла Буданова. Как известно, ее отравили тяжелыми металлами.

Также мы писали, по словам Безуглой, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не смог предоставить план замысла войны на 2024 год. Поэтому она требует отставки главы армии. Свою позицию нардеп опубликовала в Facebook.

Добавим, украинские военнослужащие отреагировали на скандальное заявление народного депутата Марьяны Безуглой. По ее словам, Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного необходимо отправить в отставку, потому что у него нет плана войны.

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