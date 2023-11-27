Військові вимагають реакції СБУ на заяву Безуглої щодо Залужного

Народна депутатка Мар'яна Безугла. Фото: соцмережі

Українські військовослужбовці відреагували на скандальну заяву народної депутатки Мар'яни Безуглої. За її словами, Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного необхідно відправити у відставку, бо він "не має плану війни".

На слова депутатки відповів голова Українського об’єднання "Мрія", ветеран Юрій Гудименко.

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У своєму дописі Гудименко звернувся до СБУ з вимогою розслідувати справу Безуглої на предмет розголошення державної таємниці.

"Якщо Мар’яна Безугла знає сенс того, що говорить, то вона вчиняє злочин, передбачений ч. 1 ст. 328 Кримінального Кодексу "Розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків", — написав він.

Військовий додав, що у випадку, якщо Безугла не знає того, що говорить — вона вчиняє злочин, передбачений ст. 259 Кримінального Кодексу "Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян".

"Прошу Службу безпеки України вважати це офіційною заявою про злочин", — наголосив Гудименко.

Заява Гудименка до СБУ. Фото: Гудименко

Нагадаємо, що на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного також відреагував й екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. За його словами, депутати, які не мають жодного стосунку до війська й носять військову форму, ганьблять своїми діями всю країну.

Раніше ми писали, що вчора, 26 листопада, народна депутатка Мар'яна Безугла опублікувала допис у Facebook, де заявила, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не зміг надати план задуму війни на 2024 рік. Тому вона вимагає відставки очільника армії.

Згодом представник президента у Верховній Раді, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський прокоментував заяву Мар'яни Безуглої. За словами Веніславського, її перебування в Комітеті може становити загрозу нацбезпеці, а її поведінка є неприпустимою.