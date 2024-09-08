Зеленский похвалил паралимпийцев за еще 12 медалей в Паралимпиаде в Париже

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

Во Франции подходят к концу Паралимпийские игры-2024. В последний день большого спорта украинские спортсмены завоевали еще 12 призовых медалей.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 8 сентября.

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Как заявил глава государства, украинские спортсмены получили пять золотых, три серебряных и четыре бронзовые медали.

Также президент похвалил олимпийцев, представлявших Украину:

Игоря Цветова;

Виктора Дидуха;

Анастасию Гарник;

Александра Назаренко;

Андрея Трусова;

Марину Литовченко;

Дениса Остапченко;

Евгению Бреус;

Наталью Морквич;

Надежду Дьолог;

Елену Федоту-Исаеву;

Николая Синюка;

Юрия Бабинца;

Игоря Нимченко;

Сергея Паламарчука.

"Сегодня завершающий день соревнований. Болеем за наших паралимпийцев, их стойкость и силу духа!" — написал он.