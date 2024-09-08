Зеленский похвалил паралимпийцев за еще 12 медалей в Паралимпиаде в Париже

Паралимпийские игры — Зеленский отреагировал на новые достижения украинских атлетов
8 сентября 2024 17:10
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины
Во Франции подходят к концу Паралимпийские игры-2024. В последний день большого спорта украинские спортсмены завоевали еще 12 призовых медалей.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 8 сентября.
Читайте также:
Зеленский отметил украинских паралимпийцев
Как заявил глава государства, украинские спортсмены получили пять золотых, три серебряных и четыре бронзовые медали.
Также президент похвалил олимпийцев, представлявших Украину:
- Игоря Цветова;
- Виктора Дидуха;
- Анастасию Гарник;
- Александра Назаренко;
- Андрея Трусова;
- Марину Литовченко;
- Дениса Остапченко;
- Евгению Бреус;
- Наталью Морквич;
- Надежду Дьолог;
- Елену Федоту-Исаеву;
- Николая Синюка;
- Юрия Бабинца;
- Игоря Нимченко;
- Сергея Паламарчука.
"Сегодня завершающий день соревнований. Болеем за наших паралимпийцев, их стойкость и силу духа!" — написал он.
Читайте Новини.LIVE!