Камишін обійме посаду радника президента

Камишіна призначили радником президента зі стратегічних питань
8 вересня 2024 12:16
Олександр Камишін. Фото: Укрзалізниця
Колишній міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін отримав нову посаду. Він став радником президента зі стратегічних питань.
Про це свідчить указ президента.
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"Призначити Камишіна Олександра Миколайовича радником президента України зі стратегічних питань (поза штатом)", — йдеться в Указі.
Зазначимо, що нещодавно Камишін подав заяву на звільнення на тлі анонсованого "великого перезавантаження" уряду. А 4 вересня Верховна Рада схвалила його звільнення з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості України — він обіймав цю посаду з березня 2023 року.
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