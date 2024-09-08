Камишін обійме посаду радника президента

Олександр Камишін. Фото: Укрзалізниця

Колишній міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін отримав нову посаду. Він став радником президента зі стратегічних питань.

Про це свідчить указ президента.

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Призначення Камишіна

"Призначити Камишіна Олександра Миколайовича радником президента України зі стратегічних питань (поза штатом)", — йдеться в Указі.

Скриншот указу президента

Зазначимо, що нещодавно Камишін подав заяву на звільнення на тлі анонсованого "великого перезавантаження" уряду. А 4 вересня Верховна Рада схвалила його звільнення з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості України — він обіймав цю посаду з березня 2023 року.