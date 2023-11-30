Пенсіонери зможуть обміняти лампи розжарювання на енергоощадні

Обмін ламп. Фото: uainfo.org

Українські пенсіонери зможуть обміняти п'ять ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Така акція буде діяти з 5 грудня.

Про це повідомляє Мінвідновлення України.

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Обмін ламп

"Укрпошта оголосила про розширення програми обміну ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. З 5 грудня є можливість отримати ще по п'ять ламп безкоштовно в сільській місцевості по всій країні (окрім Київщини)", — йдеться у повідомленні.

Для обміну лампи, потрібно завітати до відділення Укрпошти з:

паспортом;

індивідуальним податковим номером (ідентифікаційний код);

пенсійним посвідченням;

своїм телефоном.

Старі лампи можна приносити одразу або протягом місяця з моменту отримання нових.

Допис Мінвідновлення. Фото: скриншот

Нагадаємо, деякі українці похилого віку можуть отримати доплату до пенсії. Її розмір становить 40% від розміру прожиткового мінімуму для громадян із втраченою працездатністю.

Також ми писали, що в Україні у 2024 році посиляться правила виходу на пенсію за віком для громадян. Очікується, що зросте тривалість страхового стажу.