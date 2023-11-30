Пенсіонери зможуть обміняти лампи розжарювання на енергоощадні
Українські пенсіонери зможуть обміняти п'ять ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Така акція буде діяти з 5 грудня.
Про це повідомляє Мінвідновлення України.
Обмін ламп
"Укрпошта оголосила про розширення програми обміну ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. З 5 грудня є можливість отримати ще по п'ять ламп безкоштовно в сільській місцевості по всій країні (окрім Київщини)", — йдеться у повідомленні.
Для обміну лампи, потрібно завітати до відділення Укрпошти з:
- паспортом;
- індивідуальним податковим номером (ідентифікаційний код);
- пенсійним посвідченням;
- своїм телефоном.
Старі лампи можна приносити одразу або протягом місяця з моменту отримання нових.
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