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Пенсионеры смогут обменять лампы накаливания на энергосберегающие

30 ноября 2023 19:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Пенсионеры смогут обменять лампы накаливания на энергосберегающие
Обмен ламп. Фото: uainfo.org
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские пенсионеры смогут обменять пять ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы. Такая акция пройдет с 5 декабря.

Об этом сообщает Минвосстановление Украины.

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Обмен ламп

"Укрпочта объявила о расширении программы обмена ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы. С 5 декабря есть возможность получить еще по пять ламп бесплатно в сельской местности по всей стране (кроме Киевской области)", — говорится в сообщении.

Для обмена лампы нужно посетить отделение Укрпочты с:

  • паспортом;
  • индивидуальным налоговым номером (идентификационный код);
  • пенсионным удостоверением;
  • своим телефоном.

Старые лампы можно приносить сразу или в течение месяца с момента получения новых.

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Пост Миновосстановления. Фото: скриншот

Напомним, некоторые украинцы пожилого возраста могут получить доплату к пенсии. Ее размер составляет 40% от размера прожиточного минимума для граждан с утраченной работоспособностью.

Также мы писали, что в Украине в 2024 году усилятся правила ухода на пенсию по возрасту для граждан. Ожидается, что вырастет продолжительность страхового стажа.

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