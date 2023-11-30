Пенсионеры смогут обменять лампы накаливания на энергосберегающие
Украинские пенсионеры смогут обменять пять ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы. Такая акция пройдет с 5 декабря.
Об этом сообщает Минвосстановление Украины.
Обмен ламп
"Укрпочта объявила о расширении программы обмена ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы. С 5 декабря есть возможность получить еще по пять ламп бесплатно в сельской местности по всей стране (кроме Киевской области)", — говорится в сообщении.
Для обмена лампы нужно посетить отделение Укрпочты с:
- паспортом;
- индивидуальным налоговым номером (идентификационный код);
- пенсионным удостоверением;
- своим телефоном.
Старые лампы можно приносить сразу или в течение месяца с момента получения новых.
Напомним, некоторые украинцы пожилого возраста могут получить доплату к пенсии. Ее размер составляет 40% от размера прожиточного минимума для граждан с утраченной работоспособностью.
Также мы писали, что в Украине в 2024 году усилятся правила ухода на пенсию по возрасту для граждан. Ожидается, что вырастет продолжительность страхового стажа.
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