Як F-16 повпливають на ситуацію на фронті - Зеленський зробив заяву

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Західні партнери України обіцяють передати винищувачі F-16 вже найближчим часом. Водночас в суспільстві існують суперечки щодо того, чи змінять ці літаки ситуацію на полі бою в Україні.

Це прокоментував Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у понеділок, 15 липня.

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Передача Україні F-16

Зеленський зауважив, що в будь-якому випадку все, що приходить в Україну — нас зміцнює, а не навпаки.

"Рішення про F-16 стратегічні, але кількість поки що не стратегічна. Є серйозна кількість літаків, про яку я домовився з іншими країнами", — сказав він.

Водночас після цих домовленостей є деякі процеси з обох боків, наприклад в Україні не можна вилучити бойових пілотів або всіх, або більшість, оскільки вони виконують найголовніше завдання — захищають наше небо.

"І тому є частина пілотів, які навчаються, проходять важливе довготривале тренування в різних країнах Європи та США. Ми отримаємо деяку кількість літаків влітку і до кінця року ми ще отримаємо літаки. Так воно і буде. Я не можу зараз вам сказати, скільки їх буде, але недостатньо", — розповів Зеленський.

На думку українського лідера, ці винищувачі точно зміцнять нас, але чи достатньо буде цих літаків для того, щоби боротися на рівні з російським повітряним флотом — ні. Україна розраховує на більшу кількість та проговорювала це і з президентом США, і з Конгресом.

"І ви знаєте, чому я почав роботу з місцевою владою у США? Вони мають великий вплив і на Конгрес, і на центральну владу. В деяких штатах є ключові виробництва і літаків, і "петріотів" тощо", — зауважив він.

Зеленський пояснив, що коли вдається домовитися "знизу" — вони мають потім відповідні сигнали і вплив на інших людей у владі США. Україна потребує на скорочення навчання на F-16, розширення бази, збільшення кількості літаків найближчим часом, а не за три, чотири чи п'ять років.

"Всі ці питання підіймаємо, отримуємо на них відповіді. Також працюємо і над іншими літаками. Буде результат ви почуєте про нього", — підсумував він.

Раніше Зеленський спростував інформацію про ймовірне звільнення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Також президент зазначив, що в Україні бракує тренувальних майданчиків для підготовки мобілізованих. Влада працює над тим, аби їх збільшити.