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Передача F-16 Украине — Зеленский объяснил, как это повлияет на фронт

15 июля 2024 17:05
Евгения Брюховецкая - редактор
Как F-16 повлияют на ситуацию на фронте – Зеленский сделал заявление
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Западные партнеры Украины обещают передать истребители F-16 в ближайшее время. В то же время, в обществе существуют споры относительно того, изменят ли эти самолеты ситуацию на поле боя в Украине.

Это прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в понедельник, 15 июля.

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Зеленский заметил, что в любом случае все, что приходит в Украину, нас укрепляет, а не наоборот.

"Решение о F-16 стратегические, но количество пока не стратегическое. Есть серьезное количество самолетов, о котором я договорился с другими странами", — сказал он.

В то же время после этих договоренностей есть некоторые процессы с обеих сторон, например, в Украине нельзя изъять боевых пилотов или всех, или большинство, поскольку они выполняют главную задачу — защищают наше небо.

"И потому есть часть обучающихся пилотов проходят важную долговременную тренировку в разных странах Европы и США. Мы получим некоторое количество самолетов летом и до конца года мы еще получим самолеты. Так оно и будет. Я не могу сейчас вам сказать, сколько их будет, но недостаточно", — рассказал Зеленский.

По мнению украинского лидера, эти истребители точно укрепят нас, но достаточно ли будет этих самолетов для того, чтобы бороться на уровне с российским воздушным флотом — нет. Украина рассчитывает на большее количество и проговаривала это и с президентом США, и с Конгрессом.

"И вы знаете, почему я начал работу с местными властями в США? Они оказывают большое влияние и на Конгресс, и на центральные власти. В некоторых штатах есть ключевые производства и самолетов, и "пэтриотов" и т.д.", — отметил он.

Зеленский объяснил, что когда удается договориться "снизу" — у них потом есть соответствующие сигналы и влияние на других людей во власти США. Украина нуждается в сокращении обучения на F-16, расширении базы, увеличении количества самолетов в ближайшее время, а не за три, четыре или пять лет.

"Все эти вопросы поднимаем, получаем на них ответы. Также работаем и над другими самолетами. Будет результат вы услышите о нем", — подытожил он.

Ранее Зеленский опроверг информацию о вероятном увольнении премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Также президент отметил, что в Украине не хватает тренировочных площадок для подготовки мобилизованных. Власти работают над тем, чтобы их увеличить.

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