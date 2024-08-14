Перейменування вулиць на честь загиблих воїнів схвалюють 90% українців — дані соцопитувань

Люди гуляють містом. Фото: Новини.LIVE

Значна більшість українців активно долучається до заходів щодо вшанування пам'яті жертв російської агресії. Це підкреслює важливість питання історичної пам'яті для суспільства.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", результати якого оприлюднили у середу, 14 серпня.

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Заходи із вшанування загиблих

За даними групи "Рейтинг", 70% респондентів брали участь у заходах із вшанування пам’яті постраждалих або загиблих внаслідок агресії Росії.

Серед них, 37% брали участь у заходах, що стосувались їхніх близьких або особисто їх, і ще 33% долучились до офіційних подій на державному або громадському рівні.

Варто зазначити, що мешканці західних та центральних регіонів частіше згадували про свою участь у таких заходах.

70% респондентів брали участь у заходах із вшанування пам’яті постраждалих або загиблих. Фото: Рейтинг

Історична пам'ять

Питання збереження історичної пам'яті є важливим для 90% опитаних, що свідчить про значну увагу суспільства до цього аспекту.

Крім того, 93% респондентів погоджуються, що Україна має вже зараз гідно вшановувати пам’ять жертв збройної агресії Росії через національні та місцеві ініціативи.

Питання збереження історичної пам'яті є важливим для 90% опитаних. Фото: Рейтинг

Перейменування вулиць та міст на честь загиблих воїнів

Перейменування міст, вулиць та площ на честь загиблих воїнів і ветеранів підтримують майже 90% українців.

Також позитивно ставляться до перейменування топонімів на честь волонтерів — близько 80% опитаних, а на честь мирного населення — 67%.

Перейменування міст та вулиць на честь загиблих воїнів підтримують майже 90% українців. Фото: Рейтинг

Хто має організовувати заходи із вшанування пам'яті

Щодо координації ініціатив із вшанування пам’яті жертв російської агресії, близько 40% респондентів вважають, що це повинні робити національні державні органи.

Також значну роль у цьому процесі мають відігравати місцеві органи влади (33%), постраждалі та їхні родини (32%), громадські організації (25%), асоціації постраждалих (19%) і навіть церква та релігійні діячі (5%).

40% респондентів вважають, що координатором ініціатив із вшанування пам’яті мають виступати державні органи. Фото: Рейтинг

Ці результати відображають національний консенсус щодо важливості вшанування пам’яті жертв та героїв, а також підкреслюють готовність українців активно підтримувати відповідні державні та місцеві ініціативи.