Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Перейменування вулиць та міст на честь загиблих воїнів — як до цього ставляться українці arrow

Перейменування вулиць та міст на честь загиблих воїнів — як до цього ставляться українці

14 серпня 2024 12:52
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Перейменування вулиць на честь загиблих воїнів схвалюють 90% українців — дані соцопитувань
Люди гуляють містом. Фото: Новини.LIVE
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Значна більшість українців активно долучається до заходів щодо вшанування пам'яті жертв російської агресії. Це підкреслює важливість питання історичної пам'яті для суспільства. 

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", результати якого оприлюднили у середу, 14 серпня.

Читайте також:

Заходи із вшанування загиблих

За даними групи "Рейтинг", 70% респондентів брали участь у заходах із вшанування пам’яті постраждалих або загиблих внаслідок агресії Росії.

Серед них, 37% брали участь у заходах, що стосувались їхніх близьких або особисто їх, і ще 33% долучились до офіційних подій на державному або громадському рівні.

Варто зазначити, що мешканці західних та центральних регіонів частіше згадували про свою участь у таких заходах.

Вшанування пам'яті
70% респондентів брали участь у заходах із вшанування пам’яті постраждалих або загиблих. Фото: Рейтинг

Історична пам'ять

Питання збереження історичної пам'яті є важливим для 90% опитаних, що свідчить про значну увагу суспільства до цього аспекту.

Крім того, 93% респондентів погоджуються, що Україна має вже зараз гідно вшановувати пам’ять жертв збройної агресії Росії через національні та місцеві ініціативи.

Історична пам'ять
Питання збереження історичної пам'яті є важливим для 90% опитаних. Фото: Рейтинг

Перейменування вулиць та міст на честь загиблих воїнів

Перейменування міст, вулиць та площ на честь загиблих воїнів і ветеранів підтримують майже 90% українців.

Також позитивно ставляться до перейменування топонімів на честь волонтерів — близько 80% опитаних, а на честь мирного населення — 67%.

Перейменування вулиць в Україні
Перейменування міст та вулиць на честь загиблих воїнів підтримують майже 90% українців. Фото: Рейтинг

Хто має організовувати заходи із вшанування пам'яті

Щодо координації ініціатив із вшанування пам’яті жертв російської агресії, близько 40% респондентів вважають, що це повинні робити національні державні органи.

Також значну роль у цьому процесі мають відігравати місцеві органи влади (33%), постраждалі та їхні родини (32%), громадські організації (25%), асоціації постраждалих (19%) і навіть церква та релігійні діячі (5%).

Вшанування пам'яті
40% респондентів вважають, що координатором ініціатив із вшанування пам’яті мають виступати державні органи. Фото: Рейтинг

Ці результати відображають національний консенсус щодо важливості вшанування пам’яті жертв та героїв, а також підкреслюють готовність українців активно підтримувати відповідні державні та місцеві ініціативи.

Також важливі новини дня по темі:

українці рейтинг Україна опитування декомунізація військові загиблі пам'ять перейменування

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:43 Нардеп Крейденко попередив про небезпеку евакуації росіян до України

Термінова новина

13:33 Зеленський заявив про успішне просування ЗСУ на Курщині та сотню полонених російських військових

13:32 Очільнику АМКУ повідомили про підозру у незаконному збагаченні — йдеться про десятки мільйонів

13:32 Запасайтесь ліками — прогноз магнітних бур на сьогодні

13:31 Завтра в Одесі та області відключать газопостачання — кому варто підготуватись

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

13:31 Яким банкам українці довіряють гроші у 2024 році — рейтинг Нацбанку

13:13 Агентство Fitch знизило рейтинг України до обмеженого дефолту — деталі

13:02 ПФУ доручили виплачувати нову допомогу — які виплати здійснить у серпні

Оновлено

13:01 ЗСУ знищили російський літак Су-34 у Курській області

Text

13:00 РФ виводить частину військ з України та яку територію контролюють ЗСУ — ефір День.LIVE

Термінова новина

13:33 Зеленський заявив про успішне просування ЗСУ на Курщині та сотню полонених російських військових

13:32 Очільнику АМКУ повідомили про підозру у незаконному збагаченні — йдеться про десятки мільйонів

13:32 Запасайтесь ліками — прогноз магнітних бур на сьогодні

13:31 Завтра в Одесі та області відключать газопостачання — кому варто підготуватись

13:31 Яким банкам українці довіряють гроші у 2024 році — рейтинг Нацбанку

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

13:13 Агентство Fitch знизило рейтинг України до обмеженого дефолту — деталі

13:02 ПФУ доручили виплачувати нову допомогу — які виплати здійснить у серпні

Оновлено

13:01 ЗСУ знищили російський літак Су-34 у Курській області

12:57 Загроза з Кінбурнської коси лишається — росіяни марять контролем моря

12:52 Перейменування вулиць та міст на честь загиблих воїнів — як до цього ставляться українці

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

10 серпня 2024
Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Text

13:43 Нардеп Крейденко попередив про небезпеку евакуації росіян до України

Text

13:00 РФ виводить частину військ з України та яку територію контролюють ЗСУ — ефір День.LIVE

Text

10:32 Генерал ЗСУ заявив про смертельну небезпеку будь-яких перемовин з Росією

Text

08:00 Сотні військових РФ у полоні та нові обмеження від Нацбанку — ефір Ранок.LIVE

13 серпня 2024
Text

20:20 Верещук пояснила, як ворог використовує місцеве населення на прифронтових територіях для диверсій

Text

19:55 Верещук пояснила важливість евакуації дорослих та дітей з прифронтових територій України

Text

18:02 Військовий заявив, що ворог намагається прорвати українську оборону на Донеччині

Text

17:48 Кого звинувачує Путін у прориві кордону та чому Британія заборонила бити по РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

14:39 На Курщині ЗСУ взяли у полон елітних військових, яких Росія захоче якнайшвидше обміняти — нардеп

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

13:00 Росія готує помсту за Курщину та як можуть змінити мобілізаційний вік — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови