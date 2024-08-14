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Переименование улиц и городов в честь погибших воинов — как к этому относятся украинцы

14 августа 2024 12:52
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Переименование улиц в честь погибших воинов одобряют 90% украинцев — данные соцопросов
Люди гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Значительное большинство украинцев активно участвует в мероприятиях по чествованию памяти жертв российской агрессии. Это подчеркивает значимость вопроса исторической памяти для общества.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", результаты которого были обнародованы в среду, 14 августа.

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Мероприятия по чествованию погибших

По данным группы "Рейтинг", 70% респондентов принимали участие в мероприятиях по чествованию памяти пострадавших или погибших в результате агрессии России.

Среди них 37% принимали участие в мероприятиях, касающихся их близких или лично их, и еще 33% приобщились к официальным мероприятиям на государственном или общественном уровне.

Следует отметить, что жители западных и центральных регионов чаще упоминали о своем участии в таких мероприятиях.

Чествование памяти
70% респондентов принимали участие в мероприятиях по чествованию памяти пострадавших или погибших. Фото: Рейтинг

Историческая память

Вопрос сохранения исторической памяти важен для 90% опрошенных, что свидетельствует о значительном внимании общества к этому вопросу.

Кроме того, 93% респондентов соглашаются, что Украина должна уже сейчас достойно чествовать память жертв вооруженной агрессии России с помощью национальных и местных инициатив.

Историческая память
Вопрос сохранения исторической памяти важен для 90% опрошенных. Фото: Рейтинг

Переименование улиц и городов в честь погибших воинов

Переименование городов, улиц и площадей в честь погибших воинов и ветеранов поддерживают около 90% украинцев.

Также положительно относятся к переименованию топонимов в честь волонтеров около 80% опрошенных, а в честь мирного населения — 67%.

Переименование улиц в Украине
Переименование городов и улиц в честь погибших воинов поддерживают около 90% украинцев. Фото: Рейтинг

Кто должен организовывать мероприятия

Что касается координации инициатив по чествованию памяти жертв российской агрессии, около 40% респондентов считают, что это должны делать национальные государственные органы.

Также значительную роль в этом процессе должны играть местные органы власти (33%), пострадавшие и семьи (32%), общественные организации (25%), ассоциации пострадавших (19%) и даже церковь и религиозные деятели (5%).

Чествование памяти
40% респондентов считают, что координатором инициатив по чествованию памяти должны выступать государственные органы. Фото: Рейтинг

Эти результаты отражают национальный консенсус относительно важности чествования памяти жертв и героев, а также подчеркивают готовность украинцев активно поддерживать соответствующие государственные и местные инициативы.

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