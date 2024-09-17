В Ужгороде судили двух мужчин, которые переправляли уклонистов в Словакию

Судья. Иллюстративное фото: УНИАН

В Ужгороде судили двух жителей Ужгорода, которые были задержаны при попытке незаконной переправки двух военнообязанных мужчин в Словакию. Их приговорили к 7 годам лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Известно, что 37-летний и 39-летний мужчины за большую сумму денег, по 1500 долларов с каждого, согласились помочь уклонистам сбежать из Украины. Инцидент произошел в марте 2023 года в окрестностях Ужгорода. Один из задержанных пытался скрыться от правоохранителей, прыгнув в озеро. По информации прокуратуры, обвиняемые уже имели уголовные правонарушения, в том числе за кражу и разбой.

Решение суда

Суд решил назначить им наказание в виде 7 лет заключения с конфискацией имущества. Кроме того, каждому из них запрещено занимать должности в государственных или местных органах в течение 3 лет.

Приговор еще не вступил в законную силу, и осужденные имеют право обжаловать его в апелляционном суде.