На Буковині поліція викрила організаторів схеми незаконного перетину кордону

Затримання організаторів схеми незаконного переправлення чоловік за кордон. Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили злочину групу на Буковині, яка займалася незаконним переправленням військовозобов'язаних чоловіків за кордон за допомогою фіктивних медичних документів. За свої послуги зловмисники отримали майже 3 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України у п'ятницю, 30 серпня.

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Правоохоронці повідомили про викриття злочинної групи на Буковині, яка займалася незаконним переправленням військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон.

За їхніми даними, троє місцевих жителів, віком 33, 40 та 41 рік, організували схему, за якою забезпечували фіктивні медичні документи для чоловіків призовного віку, що дозволяло їм легально виїхати за кордон.

Затримання фігурантів справи. Фото: Нацполіція

"Вони пропонували чоловікам призовного віку організувати підстави, які б у законний спосіб дозволяли їм перетнути кордон. А саме забезпечували їх медичними документами щодо наявності в їх близьких родичів захворювань та за якими необхідний безперервний сторонній догляд", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що послугами, вартість яких становила 6 500 — 7000 євро, скористалися щонайменше десять чоловіків призовного віку.

Організаторам оборудки повідомили про підозру. Під час обшуків у фігурантів було вилучено майже пів мільйона гривень у різній валюті, медичні довідки, висновки комісій, чорнові записи та інші документи.

Правоохоронці проводять обшук у злочинної групи. Фото: Нацполіція

Санкція статті передбачає покарання до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.