На Буковине полиция разоблачила организаторов схемы незаконного пересечения границы

Переправляли уклонистов за границу и получили 3 млн грн — полиция задержала организаторов
Правоохранители разоблачили преступную группу на Буковине, которая занималась незаконной переправкой военнообязанных мужчин за границу с помощью фиктивных медицинских документов. За свои услуги злоумышленники получили около 3 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в пятницу, 30 августа.
На Буковине разоблачили схему незаконного выезда за границу
Правоохранители сообщили о разоблачении преступной группы на Буковине, занимавшейся незаконной переправкой военнообязанных мужчин через государственную границу.
По их данным, трое местных жителей в возрасте 33, 40 и 41 год организовали схему, по которой обеспечивали фиктивные медицинские документы для мужчин призывного возраста, что позволяло им легально уехать за границу.
"Они предлагали мужчинам призывного возраста организовать основания, которые бы законным способом позволяли им пересечь границу. А именно обеспечивали их медицинскими документами о наличии у их близких родственников заболеваний и по которым необходим непрерывный посторонний уход", — говорится в сообщении.
Отмечается, что услугами, стоимость которых составляла 6 500-7000 евро, воспользовались по меньшей мере десять мужчин призывного возраста.
Организаторам сделки сообщили о подозрении. Во время обысков у фигурантов было изъято около полумиллиона гривен в разной валюте, медицинские справки, заключения комиссий, черновые записи и другие документы.
Санкция статьи предусматривает наказание до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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