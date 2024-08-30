На Буковине полиция разоблачила организаторов схемы незаконного пересечения границы

Задержание организаторов схемы незаконной переправки мужчин за границу. Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили преступную группу на Буковине, которая занималась незаконной переправкой военнообязанных мужчин за границу с помощью фиктивных медицинских документов. За свои услуги злоумышленники получили около 3 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в пятницу, 30 августа.

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Правоохранители сообщили о разоблачении преступной группы на Буковине, занимавшейся незаконной переправкой военнообязанных мужчин через государственную границу.

По их данным, трое местных жителей в возрасте 33, 40 и 41 год организовали схему, по которой обеспечивали фиктивные медицинские документы для мужчин призывного возраста, что позволяло им легально уехать за границу.

Задержание фигурантов дела. Фото: Нацполиция

"Они предлагали мужчинам призывного возраста организовать основания, которые бы законным способом позволяли им пересечь границу. А именно обеспечивали их медицинскими документами о наличии у их близких родственников заболеваний и по которым необходим непрерывный посторонний уход", — говорится в сообщении.

Отмечается, что услугами, стоимость которых составляла 6 500-7000 евро, воспользовались по меньшей мере десять мужчин призывного возраста.

Организаторам сделки сообщили о подозрении. Во время обысков у фигурантов было изъято около полумиллиона гривен в разной валюте, медицинские справки, заключения комиссий, черновые записи и другие документы.

Правоохранители производят обыск у преступной группы. Фото: Нацполиция

Санкция статьи предусматривает наказание до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.