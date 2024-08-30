Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Переправляли уклонистов за границу и получили 3 млн грн — полиция задержала организаторов arrow

Переправляли уклонистов за границу и получили 3 млн грн — полиция задержала организаторов

30 августа 2024 17:45
Валерия Барановская - редактор
На Буковине полиция разоблачила организаторов схемы незаконного пересечения границы
Задержание организаторов схемы незаконной переправки мужчин за границу. Фото: Нацполиция
Валерия Барановская - редактор

Правоохранители разоблачили преступную группу на Буковине, которая занималась незаконной переправкой военнообязанных мужчин за границу с помощью фиктивных медицинских документов. За свои услуги злоумышленники получили около 3 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины   в пятницу, 30 августа.

Читайте также:

На Буковине разоблачили схему незаконного выезда за границу

Правоохранители сообщили о разоблачении преступной группы на Буковине, занимавшейся незаконной переправкой военнообязанных мужчин через государственную границу.

По их данным, трое местных жителей в возрасте 33, 40 и 41 год организовали схему, по которой обеспечивали фиктивные медицинские документы для мужчин призывного возраста, что позволяло им легально уехать за границу.

Задержание преступников
Задержание фигурантов дела. Фото: Нацполиция

"Они предлагали мужчинам призывного возраста организовать основания, которые бы законным способом позволяли им пересечь границу. А именно обеспечивали их медицинскими документами о наличии у их близких родственников заболеваний и по которым необходим непрерывный посторонний уход", — говорится в сообщении.

Отмечается, что услугами, стоимость которых составляла 6 500-7000 евро, воспользовались по меньшей мере десять мужчин призывного возраста.

Организаторам сделки сообщили о подозрении. Во время обысков у фигурантов было изъято около полумиллиона гривен в разной валюте, медицинские справки, заключения комиссий, черновые записи и другие документы.

Обыск у фигурантов дела
Правоохранители производят обыск у преступной группы. Фото: Нацполиция

Санкция статьи предусматривает наказание до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также важные новости дня по теме:

граница полиция преступление уклонисты Нацполиция задержание

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:18 По Харькову попали пять ракет — количество пострадавших выросло

18:10 Ракетный удар по гостинице в Кривом Роге — какая ситуация сейчас

18:06 Жара будет отступать — синоптики спрогнозировали, каким будет последний день лета

18:02 Не учителя, но имеют отсрочку от мобилизации — о какой категории педагогов идет речь

18:00 Часы в пробках — выезд за границу через трассу Одесса — Рени затруднен

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

Text

17:50 ВСУ столкнулись с дефицитом боеприпасов в Курщине и дело против Безуглой — эфир Вечер.LIVE

17:47 Авиаудар по Харькову — под завалами здания могут быть люди

17:45 Переправляли уклонистов за границу и получили 3 млн грн — полиция задержала организаторов

17:40 Изъято наркотиков на 600 млн грн — полиции Украины и Польши разоблачили наркогруппировку

17:40 6 500 долларов за трансфер в Молдову — задержано одессита

18:18 По Харькову попали пять ракет — количество пострадавших выросло

18:10 Ракетный удар по гостинице в Кривом Роге — какая ситуация сейчас

18:06 Жара будет отступать — синоптики спрогнозировали, каким будет последний день лета

18:02 Не учителя, но имеют отсрочку от мобилизации — о какой категории педагогов идет речь

18:00 Часы в пробках — выезд за границу через трассу Одесса — Рени затруднен

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

17:47 Авиаудар по Харькову — под завалами здания могут быть люди

17:45 Переправляли уклонистов за границу и получили 3 млн грн — полиция задержала организаторов

17:40 Изъято наркотиков на 600 млн грн — полиции Украины и Польши разоблачили наркогруппировку

17:40 6 500 долларов за трансфер в Молдову — задержано одессита

17:34 Монобанк запустил новую функцию — для чего и как подключить

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

29 августа 2024

18:16 Бен Ходжес рассказал, что нужно для победы Украины — эксклюзивное интервью

17:02 Почтили, но не всех — в Одессе разгорелся скандал вокруг новой Аллеи Героев

15:37 После скандалов и митингов в Одессе торжественно открыли Аллею Героев

Эксклюзив

15:16 Сколько стоит собрать ребенка в школу в Одессе — Новини.LIVE узнали стоимость

28 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

Text

17:50 ВСУ столкнулись с дефицитом боеприпасов в Курщине и дело против Безуглой — эфир Вечер.LIVE

Text

17:10 Вспышка лихорадки Западного Нила — хватит ли Киеву мест в больницах на случай эпидемии

Text

16:53 ВСУ держат россиян в ловушке на заводе в Волчанске

Text

13:11 Наступление россиян в Харьковской области и возможный арест Путина в Монголии — эфир День.LIVE

Text

12:54 Эвакуация шахтеров — нардеп высказался о необходимости переселения работников угольных шахт

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

Text

12:21 Эксперт спрогнозировал дату восстановления поврежденных объектов энергетики после ракетных ударов

Text

12:08 Эксперт по энергетике Попенко предупредил, что Киев может остаться без отопления зимой

Text

11:07 Нардеп заявил, что ветераны АТО хотят воевать на своих условиях, но им отказывают

Text

08:23 Нардеп Сергей Нагорняк сообщил, когда энергосистема вернется в стабильный режим работы

Text

08:00 Потеря Украиной первого F-16 и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку