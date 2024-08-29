У Тисі знову знайшли потопельника

Річка Тиса на кордоні України та Румунії. Фото: ДПСУ

У Тисі знову загинув чоловік під час спроби втекти з України. Від початку повномасштабного вторгнення це вже 41-й випадок.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram в четвер, 29 серпня.

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Про загиблого чоловіка повідомили угорські колеги. При собі українець мав закордонний паспорт.

"Від початку повномасштабного вторгнення це вже сорок перший випадок виявлення потопельників, які намагалися незаконно перетнути кордон Тисою", — йдеться у повідомленні.

У ДПСУ вкотре наголосили, що такі спроби загрожують життю та здоровʼю.