У Тисі знову знайшли потопельника

У Тисі знову загинув чоловік під час спроби покинути Україну
29 серпня 2024 18:26
Річка Тиса на кордоні України та Румунії. Фото: ДПСУ
У Тисі знову загинув чоловік під час спроби втекти з України. Від початку повномасштабного вторгнення це вже 41-й випадок.
Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram в четвер, 29 серпня.
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Про загиблого чоловіка повідомили угорські колеги. При собі українець мав закордонний паспорт.
"Від початку повномасштабного вторгнення це вже сорок перший випадок виявлення потопельників, які намагалися незаконно перетнути кордон Тисою", — йдеться у повідомленні.
У ДПСУ вкотре наголосили, що такі спроби загрожують життю та здоровʼю.
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