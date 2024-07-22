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Перереєстрація авто через "Дію" стала ще простішою — що нового

22 липня 2024 20:08
Валерія Барановська - редактор
Перереєстрація авто — у Дії з'явилася нова функція
Застосунок "Дія". Фото: пресслужба "Дії"
Валерія Барановська - редактор

Уже понад 140 тисяч українців скористалися послугою перереєстрації авто через додаток "Дія". Користувачам додатка тепер також вказуватиметься причина відмови у перереєстрації авто.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram у понеділок, 22 липня.

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Перереєстрація авто через "Дію"

Федоров заявив, що вже понад 140 тисяч українців скористалися послугою перереєстрації авто через додаток "Дія". За його словами, цей процес став таким простим, як замовити доставку.

Міністр заявив, що у "Дії" з'явилося доопрацювання — користувачам вказуватиметься причина в разі відмови у перереєстрації авто.

"Команда "Дії" постійно доопрацьовує водійські послуги спільно з МВС та сервісними центрами. Тепер "Дія" вказуватиме причину, якщо вам раптом відмовлено в перереєстрації. Раніше, щоб дізнатися причину, треба було звертатися в сервісний центр МВС, а тепер не потрібно робити зайвих рухів", — зауважив Федоров.

Він додав, що для того, аби уникнути перекупів продати завдяки застосунку можна лише одне авто.

Перереєстрація авто через Дію
Допис Федорова. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що у "Дії" з'явиться сервіс "Шлюб онлайн", який дасть можливість одружитися всього за кілька кліків. Аналогів такої розробки нема в жодній країні.

Окрім нього, було анонсовано появу ще кількох сервісів.

Нагадаємо, відколи на порталі "Дія" повноцінно запрацював сервіс електронного бронювання, близько трьох тисяч компаній скористалось системою. При цьому відсоток відмов у бронюванні співробітників доволі невеликий.

Михайло Федоров Дія українці транспорт авто

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