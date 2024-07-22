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Перерегистрация авто через "Дію" стала еще проще — что нового

22 июля 2024 20:08
Валерия Барановская - редактор
Перерегистрация авто — у Дії появилась новая функция
Приложение "Дія". Фото: пресс-служба "Дії"
Валерия Барановская - редактор

Уже более 140 тысяч украинцев воспользовались услугой перерегистрации авто через приложение "Дія". Пользователям приложения теперь будет указываться причина отказа в перерегистрации авто.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров в Telegram в понедельник, 22 июля.

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Перерегистрация авто через "Дію"

Федоров заявил, что уже более 140 тысяч украинцев воспользовались услугой перерегистрации авто через приложение "Дія". По его словам, этот процесс стал так простым, как заказать доставку.

Министр заявил, что у "Дії" появилась доработка — пользователям будет указываться причина при отказе в перерегистрации авто.

"Команда "Дії" постоянно дорабатывает водительские услуги совместно с МВД и сервисными центрами. Теперь "Дія" будет указывать причину, если вам вдруг отказано в перерегистрации. Раньше, чтобы узнать причину, нужно было обращаться в сервисный центр МВД, а теперь не нужно делать лишних движений", — заметил Федоров.

Он добавил, что для того, чтобы избежать перекупов продать благодаря приложению можно только одно авто.

Перерегистрация авто через Действие
Сообщение Федорова. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что у "Дії" появится сервис "Брак онлайн", который даст возможность жениться всего за несколько кликов. Аналогов такой разработки нет ни в одной стране.

Кроме него, было анонсировано еще несколько сервисов.

Напомним, с тех пор как на портале "Дія" полноценно заработал сервис электронного бронирования , около трех тысяч компаний воспользовалось системой. При этом процент отказов в бронировании сотрудников достаточно невелик.

Михаил Федоров Дия украинцы транспорт авто

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