Перетащил пострадавшую на обочину и скрылся — в Днепре водитель сбил женщину

Полиция и скорая на улице, на которой произошло ДТП. Фото: Патрульная полиция

В Днепре произошла дорожно-транспортная природа с участием пешехода и легкового автомобиля сегодня, 26 декабря. Водитель сбил женщину на пешеходном переходе, оттащил ее на обочину и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает Патрульная полиция Днепропетровской области.

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Что известно о ДТП в Днепре 26 декабря

По данным патрульной полиции, сегодня ночью, 26 декабря, в отделение поступило сообщение об аварии с потерпевшей, которая произошла в городе Днепр на улице Титова. Пострадавшую сразу же направили в больницу. У женщины многочисленные ушибы и повреждения конечностей.

"Водитель автомобиля Renault сбил 45-летнюю женщину на пешеходном переходе, оттащил ее на обочину и уехал", — указали в полиции.

Патрульным удалось выяснить, куда поехала легковушка и личность водителя, и его место жительства. Прибыв туда, инспекторы обнаружили авто во дворе дома, которое было побито в результате ДТП.

"Полицейские пообщались с водителем. Тот объяснил, что испугался, потому и уехал с места", — добавили в полиции.

Изданию Информатор в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области сообщили об открытии уголовного производства. В настоящее время избирается мера пресечения для виновного и решение о сообщении ему подозрения в совершении аварии.

Разбитый автомобиль в результате ДТП. Фото: Патрульная полиция

Уведомление о ДТП. Фото: скриншот поста патрульной полиции

Напомним, 26 декабря возле села Васильевка Днепропетровской области произошло масштабное ДТП. Столкнулось шесть автомобилей. В результате аварии травмировались шесть человек.

Добавим, на трассе "Тернополь — Львов — Рава-Русская" произошло ДТП с участием легковушки. Водитель авто марки "Ауди" насмерть сбил пешехода.