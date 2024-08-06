ЗСУ отримали кілька тонн неякісного палива — що каже постачальник

Військова техніка ЗСУ. Фото: ukrmilitary.com

Збройним силам України було поставлено неякісні пально-мастильні матеріали. Постачальник вже відреагував на проблему.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України у вівторок, 6 серпня.

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В оборонному відомстві зазначають, що у липні було здійснено перевірку палива, яке постачається в армію.

"Протягом липня 2024 року було проведено випробування 394 проб пально-мастильних матеріалів різних видів", — йдеться у повідомленні.

У Міноборони додали, що під час перевірки виявили факт постачання неякісного палива.

Зокрема, йдеться про 4,8 тонни моторної оливи на суму 700 тисяч гривень.

Повідомляється, що постачальник швидко відреагував на проблему.

"Постачальник провів повну заміну некондиційної оливи, тим самим забезпечивши безперервність постачання якісних матеріалів для потреб Збройних сил України", — підсумували у Міноборони.