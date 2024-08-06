ВСУ получили несколько тонн некачественного машинного масла — что говорит поставщик

Военная техника ВСУ. Фото: ukrmilitary.com

Вооруженным силам Украины были поставлены некачественные горюче-смазочные материалы (ГСМ). Поставщик уже отреагировал на проблему.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины во вторник, 6 августа.

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В оборонном ведомстве отмечают, что в июле была проведена проверка поставляемых в армию ГСМ.

"В течение июля 2024 года было проведено испытание 394 проб горюче-смазочных материалов разных видов", — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что во время проверки обнаружили факт поставки некачественных ГСМ.

В частности, речь идет о 4,8 тонны моторного масла на сумму 700 тысяч гривен.

Сообщается, что поставщик быстро отреагировал на проблему.

"Поставщик провел полную замену некондиционного масла, тем самым обеспечив непрерывность поставок качественных материалов для нужд Вооруженных сил Украины", — подытожили в Минобороны.