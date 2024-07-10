Удар по "Охматдиту" — у лікарні загинув хлопчик, який був у реанімації під час прильоту

Наслідки ворожого удару по дитячій лікарні "Охматдит". Фото: Reuters

Внаслідок терористичної атаки у понеділок, 8 липня, на "Охматдит" загинув маленький хлопчик, який перебував у критичному стані у відділенні реанімації. Дитину було транспортовано до однієї з лікарень Києва, але врятувати її не вдалося.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

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Внаслідок атаки на "Охматдит" загинула дитина

У понеділок, 8 липня, росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні. Внаслідок влучань було пошкоджено дитячу лікарню "Охматдит", де загинули двоє людей.

Міністр охорони здоров'я повідомив про першу дитячу жертву серед пацієнтів, які знаходилися того дня в лікарні.

"Помер маленький хлопчик, який на момент ракетного удару знаходився у критичному стані у відділенні реанімації "Охматдиту"", — йдеться в повідомленні.

Хлопчик перебував у реанімації лікарні під час влучання, згодом його перевезли до іншого медичного закладу Києва, де він і загинув.

Допис Ляшка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львові попрощалися з лікаркою Світланою Лук'янчук, яка загинула внаслідок ворожого обстрілу дитячої лікарні "Охматдит" у Києві.

Ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія цілеспрямовано била по дитячому медичному закладу "Охматдит" у Києві.

Також ми повідомляли, що моніторингова місія ООН підтвердила, що лікарня "Охматдит" зазнала прямого влучання російської ракети.