Удар по "Охматдету" — в больнице погиб мальчик, находившийся в реанимации во время прилета

Последствия вражеского удара по детской больнице "Охматдет". Фото: Reuters

В результате террористической атаки в понедельник, 8 июля, на "Охматдете" погиб маленький мальчик, находившийся в критическом состоянии в отделении реанимации. Ребенок был транспортирован в одну из больниц Киева, но спасти его не удалось.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

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В результате атаки на "Охматдет" погиб ребенок

В понедельник, 8 июля, россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине. В результате попаданий была повреждена детская больница "Охматдет", где погибли два человека.

Министр здравоохранения сообщил о первой детской жертве среди пациентов, находившихся в тот день в больнице.

"Умер маленький мальчик, который на момент ракетного удара находился в критическом состоянии в отделении реанимации "Охматдета", — говорится в сообщении.

Мальчик находился в реанимации больницы во время попадания, затем его перевезли в другое медицинское учреждение Киева, где он и погиб.

Сообщение Ляшка. Фото: скриншот

Напомним, во Львове простились с врачом Светланой Лукьянчик, которая погибла в результате вражеского обстрела детской больницы "Охматдет" в Киеве.

Мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия целенаправленно избивала по детскому медицинскому учреждению "Охматдет" в Киеве.

Также мы сообщали, что мониторинговая миссия ООН подтвердила, что больница "Охматдет" испытала прямое попадание российской ракеты.