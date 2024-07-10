Удар по "Охматдету" — в больнице погиб мальчик, находившийся в реанимации во время прилета

Первая детская жертва — в больнице погиб мальчик, пострадавший в "Охматдете"
В результате террористической атаки в понедельник, 8 июля, на "Охматдете" погиб маленький мальчик, находившийся в критическом состоянии в отделении реанимации. Ребенок был транспортирован в одну из больниц Киева, но спасти его не удалось.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
В результате атаки на "Охматдет" погиб ребенок
В понедельник, 8 июля, россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине. В результате попаданий была повреждена детская больница "Охматдет", где погибли два человека.
Министр здравоохранения сообщил о первой детской жертве среди пациентов, находившихся в тот день в больнице.
"Умер маленький мальчик, который на момент ракетного удара находился в критическом состоянии в отделении реанимации "Охматдета", — говорится в сообщении.
Мальчик находился в реанимации больницы во время попадания, затем его перевезли в другое медицинское учреждение Киева, где он и погиб.
Напомним, во Львове простились с врачом Светланой Лукьянчик, которая погибла в результате вражеского обстрела детской больницы "Охматдет" в Киеве.
Мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия целенаправленно избивала по детскому медицинскому учреждению "Охматдет" в Киеве.
Также мы сообщали, что мониторинговая миссия ООН подтвердила, что больница "Охматдет" испытала прямое попадание российской ракеты.
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