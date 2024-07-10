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Первая детская жертва — в больнице погиб мальчик, пострадавший в "Охматдете"

10 июля 2024 18:44
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Удар по "Охматдету" — в больнице погиб мальчик, находившийся в реанимации во время прилета
Последствия вражеского удара по детской больнице "Охматдет". Фото: Reuters
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В результате террористической атаки в понедельник, 8 июля, на "Охматдете" погиб маленький мальчик, находившийся в критическом состоянии в отделении реанимации. Ребенок был транспортирован в одну из больниц Киева, но спасти его не удалось.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

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В понедельник, 8 июля, россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине. В результате попаданий была повреждена детская больница "Охматдет", где погибли два человека.

Министр здравоохранения сообщил о первой детской жертве среди пациентов, находившихся в тот день в больнице.

"Умер маленький мальчик, который на момент ракетного удара находился в критическом состоянии в отделении реанимации "Охматдета", — говорится в сообщении.

Мальчик находился в реанимации больницы во время попадания, затем его перевезли в другое медицинское учреждение Киева, где он и погиб.

Погиб мальчик, находившийся в "Охматдете" во время удара
Сообщение Ляшка. Фото: скриншот

Напомним, во Львове простились с врачом Светланой Лукьянчик, которая погибла в результате вражеского обстрела детской больницы "Охматдет" в Киеве.

Мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия целенаправленно избивала по детскому медицинскому учреждению "Охматдет" в Киеве.

Также мы сообщали, что мониторинговая миссия ООН подтвердила, что больница "Охматдет" испытала прямое попадание российской ракеты.

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