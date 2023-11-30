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Перспективи розвитку НАТО, інтерв'ю Арахамії та перемовини з РФ — ефір Новини.LIVE

30 листопада 2023 19:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Перспективи розвитку НАТО, інтерв'ю Арахамії та перемовини з РФ — ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Гостем вечірнього ефіру Новини.LIVE став Дмитро Співак. Темою обговорення стали перспективи розвитку НАТО, інтерв'ю Арахамії та перемовини України з Росією.

Прямий ефір Новини.LIVE можна подивитися о 19:00.

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Під час ефіру Дмитро Співак разом з телеведучою Ланою Шевчук обговорять перспективи розвитку НАТО. 

Також предметом аналізу стане інтерв'ю Давида Арахамії та перемовини з Росією.

Крім того, ведуча та гість ефіру проаналізують президента Туреччини Ердогана, як лідера мусульманського світу.

Нагадаємо, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю заявив, що Україна має дуже погану перемовну позицію. Держава не буде сідати за стіл перемовин з Росією, поки не звільняться усі українські землі.

Крім того, Росія не може погодитися на мир та не буде вести реальні переговори через одну важливу подію, на яку чекає російський диктатор Володимир Путін. Крім того, Кремль також сподівається, що Захід втомиться від України та її підтримка ослабне.

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