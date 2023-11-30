Перспективы развития НАТО, интервью Арахамии и переговоры с РФ - эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Гостем вечернего эфира Новини.LIVE стал Дмитрий Спивак. Темой обсуждения стали перспективы развития НАТО, интервью Арахамии и переговоры Украины с Россией.

Прямой эфир Новини. Live можно посмотреть в 19:00.

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О чем эфир

Во время эфира Дмитрий Спивак вместе с телеведущей Ланой Шевчук обсудят перспективы развития НАТО.

Также предметом анализа станет интервью Давида Арахамии и переговоры с Россией.

Кроме того, ведущая и гость эфира проанализируют президента Турции Эрдогана как лидера мусульманского мира.

Напомним, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью заявил, что у Украины очень плохая переговорная позиция. Государство не будет садиться за стол переговоров с Россией, пока не освободятся все украинские земли.

Кроме того, Россия не может согласиться на мир и не будет вести реальные переговоры из-за одного важного события, которого ждет российский диктатор Владимир Путин. Кроме того, Кремль также надеется, что Запад устанет от Украины и ее поддержка ослабнет.