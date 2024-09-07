На Хмельниччині п'яні військові побили п'ятьох перехожих — що вирішив суд

П'яні військові за ніч побили п'ятьох перехожих — суд виніс вирок
У Кам’янці-Подільському Хмельницької області військовослужбовець Збройних сил України (ЗСУ) Едуард В. разом з двома спільниками вчинив напад на п’ятьох людей. Чоловік був у стані алкогольного сп'яніння.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
У матеріалах суду вказано, що інцидент стався у жовтні минулого року. Чоловік разом із двома раніше засудженими військовослужбовцями вживав спиртні напої.
В один момент чоловіки вирішили, що вони мають боротися з наркотиками у своєму місті, тому і вирушили серед ночі шукати "розповсюджувачів".
Бродячи нічним населеним пунктом, фігуранти помітили перехожого і запідозрили його у тому, що він може бути причетним до поширення наркотичних речовин у Кам'янці-Подільському. Едуард В. напав на перехожого та завдав йому ножового поранення у грудну клітку, після чого військові втекли.
За 20 хвилин після першого нападу, обвинувачений і спільники зупинили ще одного чоловіка на зупинці громадського транспорту, його також звинуватили у продажі наркотиків.
Чоловіка силою запхали в автомобіль, каталися з ним по місту протягом 50 хвилин, після чого викинули з машини.
Через 10 хвилин після другого нападу, чоловіки побили ще двох перехожих, а потім зайшли у під’їзд одного з будинків і побили мешканця, який вийшов на сходинковий майданчик.
Під час судового засідання Едуард В. визнав свою провину і розкаявся. Він пояснив свої вчинки дією алкоголю.
Рішення суду
Дослідивши матеріали справи, суд визнав військовослужбовця винним у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у хуліганстві.
Едуарду В. було призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Рішення може бути оскаржене в апеляційному суді.
Читайте Новини.LIVE!