На Хмельниччині п'яні військові побили п'ятьох перехожих — що вирішив суд

Суддя зачитує вирок суду. Ілюстративне фото: УНІАН

У Кам’янці-Подільському Хмельницької області військовослужбовець Збройних сил України (ЗСУ) Едуард В. разом з двома спільниками вчинив напад на п’ятьох людей. Чоловік був у стані алкогольного сп'яніння.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що інцидент стався у жовтні минулого року. Чоловік разом із двома раніше засудженими військовослужбовцями вживав спиртні напої.

В один момент чоловіки вирішили, що вони мають боротися з наркотиками у своєму місті, тому і вирушили серед ночі шукати "розповсюджувачів".

Бродячи нічним населеним пунктом, фігуранти помітили перехожого і запідозрили його у тому, що він може бути причетним до поширення наркотичних речовин у Кам'янці-Подільському. Едуард В. напав на перехожого та завдав йому ножового поранення у грудну клітку, після чого військові втекли.

За 20 хвилин після першого нападу, обвинувачений і спільники зупинили ще одного чоловіка на зупинці громадського транспорту, його також звинуватили у продажі наркотиків.

Чоловіка силою запхали в автомобіль, каталися з ним по місту протягом 50 хвилин, після чого викинули з машини.

Через 10 хвилин після другого нападу, чоловіки побили ще двох перехожих, а потім зайшли у під’їзд одного з будинків і побили мешканця, який вийшов на сходинковий майданчик.

Під час судового засідання Едуард В. визнав свою провину і розкаявся. Він пояснив свої вчинки дією алкоголю.

Рішення суду

Дослідивши матеріали справи, суд визнав військовослужбовця винним у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у хуліганстві.

Едуарду В. було призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Рішення може бути оскаржене в апеляційному суді.