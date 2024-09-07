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Пьяные военные за ночь избили пятерых прохожих — суд вынес приговор

7 сентября 2024 00:11
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
В Хмельницкой области пьяные военные избили пятерых прохожих — что решил суд
Судья зачитывает приговор. Иллюстративное фото: УНИАН
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Каменце-Подольском Хмельницкой области военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Эдуард В. вместе с двумя сообщниками совершил нападение на пятерых человек. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда отмечено, что инцидент произошел в октябре прошлого года. Мужчина вместе с двумя ранее судимыми военнослужащими употреблял спиртные напитки.

В один момент мужчины решили, что они должны бороться с наркотиками в своем городе, поэтому и отправились ночью искать "распространителей".

Бродя по ночному населенному пункту, фигуранты заметили прохожего и заподозрили его в том, что он может быть причастен к распространению наркотических веществ в Каменце-Подольском. Эдуард В. напал на прохожего и нанес ему ножевое ранение в грудную клетку, после чего военные скрылись.

Через 20 минут после первого нападения обвиняемый и сообщники остановили еще одного мужчину на остановке общественного транспорта, его также обвинили в продаже наркотиков.

Мужчину силой запихнули в автомобиль, катались с ним по городу в течение 50 минут, после чего выбросили из машины.

Через 10 минут после второго нападения мужчины избили еще двух прохожих, а затем зашли в подъезд одного из домов и избили вышедшего на ступеньки жителя.

Во время судебного заседания Эдуард В. признал свою вину и раскаялся. Он объяснил свои поступки действием алкоголя.

Решение суда

Исследовав материалы дела, суд признал военнослужащего виновным в нанесении тяжких телесных повреждений, в похищении человека по предварительному сговору группы лиц, а также в хулиганстве.

Эдуарду В. было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Решение может быть обжаловано в апелляционном суде.

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