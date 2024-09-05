У Тернополі військовій не хотіли підписувати рапорт на звільнення — що вирішив суд

Суддя зачитує ухвалу. Ілюстративне фото: УНІАН

У Тернополі командир частини відмовив військовій у задоволенні рапорту про звільнення зі служби. Солдатка подала судовий позов.

Про це йдеться в ухвалі суду, опублікованій в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду зазначено, що жінка хотіла звільнитися зі служби за сімейними обставинами, вона мала доглядати за матір'ю.

Солдатка подала відповідний рапорт своєму командиру, а також підкріпила його супроводжуючим документом — висновком лікарсько-консультативної комісії (ЛКК).

Командування військовій відмовило, стверджуючи, що цей документ не дає підстав для звільнення з військової служби. У відповідь військова звернулася до суду.

Під час розгляду справи, позивачка надала додатковий висновок медико-соціальної експертної комісії, що підтверджує необхідність догляду за матір’ю.

У висновку вказано, що її матір потребує стороннього догляду, оскільки крім наявності когнітивних порушень, вона є також особою з інвалідністю першої групи.

Рішення суду

Суд, розглянувши матеріали, вирішив, що висновок ЛКК є достатньою підставою для звільнення.

Тому суддя задовольнив позов і зобов’язав командира ухвалити рішення про звільнення військової зі служби за сімейними обставинами.