П'яний водій без прав потрапив у смертельне ДТП — яке рішення суду

Автомобіль, який потрапив у ДТП. Фото: pl.npu.gov.ua

Суд виніс вирок водію, який у стані алкогольного сп'яніння скоїв ДТП, в результаті якої загинув його товариш. Чоловіка засудили до шести років і восьми місяців ув'язнення, а також позбавили права керувати автомобілем на сім років.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Минулого року 16 вересня неподалік села Михайленки на Полтавщині близько 20:00 сталася смертельна ДТП — п'яний чоловік Антон Нємченко за кермом Opel виїхав на узбіччя внаслідок чого його автоміль перекинувся.

У результаті ДТП чоловік, 2003 року народження, загинув на місці. Водій отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За даними із матеріалів справи, обвинувачений визнав провину та пояснив, що у день аварії він із загиблим товаришем їздив у справах на автомобілі, за кермом був товариш.

Згодом чоловіки вирішили відпочити і випити біля річки. Тоді товариш знову взяв автомобіль, але попросив Нємченка сісти за кермо, щоб уникнути можливого покарання за п'яне водіння.

Оскільки сам обвинувачений прав не мав, але вміє керувати автомобілем, він погодився. Далі чоловіки поїхали до бару в селі Кривуші Кременчуцького району Полтавської області, де продовжили вживати алкоголь.

По дорозі до села Власівка, обвинувачений під час руху автомобіль влетів у яму і втратив керування. Транспорт виїхав на узбіччя, перекинувся та врізався у стовп. В результаті аварії товариш Нємченка загинув.

Рішення суду

Суд дослідив усі матеріали справи та визнав винним Антона Нємченка. Обвинуваченому було призначено покарання у вигляді шести років та восьми місяців позбавлення волі.

Також суд позбавив чоловіка права керувати автомобілем на сім років та зобов'язав відшкодувати процесуальні витрати у розмірі 5258 грн.