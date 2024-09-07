Пьяный водитель без прав попал в смертельное ДТП — какое решение суда

Автомобиль, попавший в ДТП. Фото: pl.npu.gov.ua

Суд вынес приговор водителю, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, в результате которого погиб его товарищ. Мужчину приговорили к шести годам и восьми месяцам заключения, а также лишили права управлять автомобилем на семь лет.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В прошлом году 16 сентября неподалеку от села Михайленки на Полтавщине около 20:00 произошло смертельное ДТП - пьяный мужчина Антон Немченко за рулем Opel выехал на обочину в результате чего его автомиль перевернулся.

В результате ДТП мужчина, 2003 года рождения, погиб на месте. Водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован.

По данным из материалов дела, обвиняемый признал вину и пояснил, что в день аварии он с погибшим товарищем ездил по делам на автомобиле, за рулем был товарищ.

Впоследствии мужчины решили отдохнуть и выпить у реки. Тогда товарищ снова взял автомобиль, но попросил Немченко сесть за руль, чтобы избежать возможного наказания за пьяное вождение.

Поскольку сам обвиняемый прав не имел, но умеет управлять автомобилем, он согласился. Далее мужчины поехали в бар в селе Кривуши Кременчугского района Полтавской области, где продолжили употреблять алкоголь.

По дороге в село Власовка, обвиняемый во время движения автомобиль влетел в яму и потерял управление. Транспорт выехал на обочину, перевернулся и врезался в столб. В результате аварии товарищ Немченко погиб.

Решение суда

Суд исследовал все материалы дела и признал виновным Антона Немченко. Обвиняемому было назначено наказание в виде шести лет и восьми месяцев лишения свободы.

Также суд лишил мужчину права управлять автомобилем на семь лет и обязал возместить процессуальные издержки в размере 5258 грн.