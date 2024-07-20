Замах на Ірину Фаріон — камери відеоспостереження не діяли

Ірина Фаріон. Фото: Еспресо Захід

У момент замаху на життя Ірини Фаріон більшість камер відеоспостереження не працювали через відключення світла. Є надія скористатися камерами тих користувачів, які використовували акумулятори.

Про це заявив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич в ефірі КИЇВ24 у суботу, 20 липня.

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Камери не працювали

За словами нардепа, правоохоронці опрацювали район. Можливо, вдасться знайти камери, які працювали від акамуляторів. Наразі деяка інформація вже є, проте "не так, якби хотілося".

"Так, дійсно підтверджують, що є дійсно зафіксовані факти на відеонагляді, тому що, коли працювали камери, є зафіксована людина, яка сиділа на тому кріслі, дійсно, здалеку вона виглядає одною і тою ж самою з тією особою, яку представили і показали мешканці", — розповів Зінкевич.

Він також додав, що наразі саме ця людина є підозрюваною.

Нагадаємо, 19 липня у Львові від вогнепального поранення у голову померла відома громадська діячка Ірина Фаріон.

У Львові триває спеціальна операція з пошуку нападника. Поліція проводить експертизи та має кілька версій щодо мотиву розстрілу.