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Спецоперація поліції у Львові та "російський слід" — що відомо про вбивство Фаріон

20 липня 2024 12:41
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Вбивство Ірини Фаріон — у Львові проводять спецоперацію щодо затримання стрілка
Мовознавиця Ірина Фаріон. Фото: https://t.me/s/irynadmytrivna
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Львові триває спеціальна операція з пошуку нападника, який напередодні застрелив відому громадську діячку Ірину Фаріон. Поліція проводить експертизи та має кілька версій щодо мотиву розстрілу.

Новини.LIVE зібрали все, що відомо про вбивство Фаріон.

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Поліція та СБУ проводять спецоперацію 

Речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська під час телемарафону "Єдині новини" зазначила, що правоохоронці разом зі Службою безпеки України проводять спецоперацію. Також вони опитують свідків, перевіряють різну інформацію, аналізують відео з камер спостереження. Також проводять інші дії для ідентифікації та затримання стрільця.

Підозрілий чоловік під будинком Фаріон

За словами речниці, сусіди повідомили про підозрілого чоловіка, який протягом кількох тижнів перебував біля будинку Ірини Фаріон.

Добровольська наголосила, що наразі правоохоронці працюють над встановленням його особи та перевіркою отриманих свідчень.

Напад на Ірину Фаріон
Підозрілий чоловік, якого бачили сусіди. Фото: Telegram канали

Кримінальне провадження

У поліції нагадали, що за фактом злочину було розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України " (Умисне вбивство).

Санкція за цією статтею передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років.

Мотиви вбивства

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що поліція розглядає кілька варіантів мотивів вбивства мовознавиці Фаріон, серед яких громадська позиція та особиста неприязнь.

Також у поліції є деякі підозри щодо нападника, який дійсно кілька днів перебував біля будинку жертви, готуючись до вбивства. 

МВС Клименко
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Фото: скриншот

Російський слід

Крім того, Клименко на брифінгу заявив, що крім інших версій розглядається також можливість російської причетності до розстрілу екснардепки.

"Ми аналізуємо всі чутки, перевіряємо всю інформацію, у тому числі ту інформацію, що проходила через проросійські Telegram-канали", — сказав він.

Вшанування пам'яті

У суботу, 20 липня, львівʼяни несуть квіти і лампадки на місце вбивства Фаріон.

Розвиток подій

У Львові 19 липня сталася стрілянина.

Тоді медіа писали, що поранень у голову зазнала Ірина Фаріон.

Згодом цю інформацію підтвердила поліція. 

У Лікарні Святого Пантелеймона, куди доправили жінку, повідомили, що стан мовознавиці дуже важкий.

За кілька годин професорка померла.

На замах на Ірину Фаріон відреагував Президент України Володимир Зеленський.

Він запевнив, що вживаються усі заходи, щоб упіймати злочинця.

МВС СБУ вбивство Львів поліція спецоперація розслідування Ігор Клименко злочин Ірина Фаріон Нацполіція

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