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Во время выстрелов в Ирину Фарион большинство камер видеонаблюдения не работали, — нардеп

20 июля 2024 16:25
Дмитрий Галушка - Редактор
Покушение на Ирину Фарион — камеры видеонаблюдения бездействовали
Ирина Фарион. Фото: Эспрессо Запад
Дмитрий Галушка - Редактор

В момент покушения на жизнь Ирины Фарион большинство камер видеонаблюдения не работали из-за отключения света. Есть надежда воспользоваться камерами пользователей, которые использовали аккумуляторы.

Об этом заявил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в эфире КИЕВ24 в субботу, 20 июля.

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Камеры не работали

По словам нардепа, правоохранители обработали район. Возможно, удастся найти камеры, работавшие от аккумуляторов. Пока некоторая информация уже есть, однако "не так, если бы хотелось".

"Да, действительно подтверждают, что есть действительно зафиксированные факты на видеонаблюдении, потому что, когда работали камеры, есть зафиксированный человек, сидевший на том кресле, действительно, издалека он выглядит одним и тем же с тем лицом, которое представили и показали жильцы ", — рассказал Зинкевич.

Он также добавил, что сейчас именно этот человек подозреваемый.

Напомним, 19 июля во Львове от огнестрельного ранения в голову скончалась известная общественная деятельница Ирина Фарион.

Во Львове продолжается специальная операция по поиску нападающего . Полиция проводит экспертизы и имеет несколько версий по поводу расстрела.

война Львов Украина покушение Ирина Фарион

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