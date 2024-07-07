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Під час візиту в Україну новий міністр оборони Великої Британії анонсував пакет допомоги

7 липня 2024 23:24
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Допомога Україні — міністр оборони Британії розповів що туди входитиме
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Новий міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час свого візиту до Одеси анонсував новий пакет допомоги Україні. Це сталося менше ніж через 48 годин після його призначення на цю посаду.

Про це повідомив уряд Британії у неділю, 7 липня.

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Після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським та розмовою з міністром оборони України Рустемом Умєровим, Гілі заявив, що Велика Британія планує надати Україні новий пакет допомоги.

Цей новий пакет допомоги включає:

  • 250 тисяч боєприпасів калібру 50;
  • 90 ракет Brimstone протитанкового призначення;
  • 50 малих військових катерів для операцій у річках та прибережних зонах;
  • 40 машин для розмінування;
  • 10 артилерійських установок АS-90;
  • 61 бульдозер

Нагадаємо, Естонія поставила в Україну зенітно-ракетні комплекси протиповітряної оборони із запасом ракет-перехоплювачів.  

За даними іноземних ЗМІ, Україна отримала партію військової допомоги від Іспанії. Зокрема, іспанці передали українським військовим танки й ракети для Patriot.

Крім того, Україна домовляється з Ізраїлем і США про передачу озброєння. Київ може отримати до восьми ізраїльських комплексів Patriot.

Одеса Великобританія війна військова допомога Україна війна в Україні

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