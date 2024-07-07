Помощь Украине — министр обороны Британии рассказал, что туда будет входить

Министр обороны Великобритании Джон Гили. Фото: скриншот

Новый министр обороны Великобритании Джон Гили во время своего визита в Одессу анонсировал новый пакет помощи Украине. Это произошло менее чем через 48 часов после его назначения на этот пост.

Об этом сообщило правительство Британии в воскресенье, 7 июля.

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Новый пакет помощи от Великобритании

После встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и разговором с министром обороны Украины Рустемом Умеровым Гили заявил, что Великобритания планирует предоставить Украине новый пакет помощи.

Этот новый пакет помощи включает:

250 тысяч боеприпасов калибра 50;

90 ракет Brimstone противотанкового назначения;

50 малых военных катеров для операций в реках и прибрежных зонах;

40 машин для разминирования;

10 артиллерийских установок АS-90;

61 бульдозер

Напомним, Эстония поставила в Украину зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны с запасом ракет-перехватчиков.

По данным зарубежных СМИ, Украина получила партию военной помощи от Испании. В частности, испанцы передали украинским военным танки и ракеты для Patriot.

Кроме того, Украина договаривается с Израилем и США о передаче вооружений. Киев может получить до восьми израильских комплексов Patriot.