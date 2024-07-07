Помощь Украине — министр обороны Британии рассказал, что туда будет входить

Во время визита в Украину новый министр обороны Великобритании анонсировал пакет помощи
Новый министр обороны Великобритании Джон Гили во время своего визита в Одессу анонсировал новый пакет помощи Украине. Это произошло менее чем через 48 часов после его назначения на этот пост.
Об этом сообщило правительство Британии в воскресенье, 7 июля.
Новый пакет помощи от Великобритании
После встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и разговором с министром обороны Украины Рустемом Умеровым Гили заявил, что Великобритания планирует предоставить Украине новый пакет помощи.
Этот новый пакет помощи включает:
- 250 тысяч боеприпасов калибра 50;
- 90 ракет Brimstone противотанкового назначения;
- 50 малых военных катеров для операций в реках и прибрежных зонах;
- 40 машин для разминирования;
- 10 артиллерийских установок АS-90;
- 61 бульдозер
Напомним, Эстония поставила в Украину зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны с запасом ракет-перехватчиков.
По данным зарубежных СМИ, Украина получила партию военной помощи от Испании. В частности, испанцы передали украинским военным танки и ракеты для Patriot.
Кроме того, Украина договаривается с Израилем и США о передаче вооружений. Киев может получить до восьми израильских комплексов Patriot.
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