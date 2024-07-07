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Во время визита в Украину новый министр обороны Великобритании анонсировал пакет помощи

7 июля 2024 23:24
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Помощь Украине — министр обороны Британии рассказал, что туда будет входить
Министр обороны Великобритании Джон Гили. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Новый министр обороны Великобритании Джон Гили во время своего визита в Одессу анонсировал новый пакет помощи Украине. Это произошло менее чем через 48 часов после его назначения на этот пост.

Об этом сообщило правительство Британии в воскресенье, 7 июля.

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Новый пакет помощи от Великобритании

После встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и разговором с министром обороны Украины Рустемом Умеровым Гили заявил, что Великобритания планирует предоставить Украине новый пакет помощи.

Этот новый пакет помощи включает:

  • 250 тысяч боеприпасов калибра 50;
  • 90 ракет Brimstone противотанкового назначения;
  • 50 малых военных катеров для операций в реках и прибрежных зонах;
  • 40 машин для разминирования;
  • 10 артиллерийских установок АS-90;
  • 61 бульдозер

Напомним, Эстония поставила в Украину зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны с запасом ракет-перехватчиков.

По данным зарубежных СМИ, Украина получила партию военной помощи от Испании. В частности, испанцы передали украинским военным танки и ракеты для Patriot.

Кроме того, Украина договаривается с Израилем и США о передаче вооружений. Киев может получить до восьми израильских комплексов Patriot.

Одесса Великобритания война военная помощь Украина война в Украине

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