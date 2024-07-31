У Кам'янському поліція знайшла паліїв авто військового та волонтера

Підпал автомобілів військового та волонтера у Кам’янському — поліція розсекретила деталі
У Кам'янському Дніпропетровської області двох неповнолітніх запідозрили у підпалі автомобілів військовослужбовця та волонтера. Правоохоронці зібрали докази.
Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України у середу, 31 липня.
Деталі справи
За даними правоохоронців, до злочину причетні 17-річні хлопець та дівчина з Кам’янського.
Їх підозрюють у двох епізодах.
"На рахунку підозрюваних підпал двох автомобілів, які належать діючому військовослужбовцю та волонтеру. Злочини сталися 26 червня та 4 липня", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вогнем була пошкоджена передня частина автомобілів — моторний відсік, капот та фари.
На місці злочину поліцейські знайшли речові докази.
"Вони купували у магазинах легкозаймисту речовину, а вночі палили військові автомобілі", — наголошують у поліції.
Наразі їм повідомили про підозру за статтею "умисне пошкодження чужого майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб".
"Перевіряється версія вчинення підпалів на замовлення спецслужб РФ", — підсумували у Нацполіції.
Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що у Харкові сталося близько 40 випадків підпалів автомобілів ЗСУ. За його словами, переважно їх здійснюють неповнолітні.
Нагадаємо, у Києві затримали осіб, які за завданням РФ підпалювали автомобілі військових та волонтерів. Їм загрожує до 8 років ув'язнення.
Також ми писали, що правоохоронці затримали в Одесі групу молодиків, які на замовлення ФСБ підпалювали автомобілі Сил оборони України. За два тижні злочинці намагалися знищити понад 15 службових позашляховиків, за що тепер їх очікує ув'язнення.
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