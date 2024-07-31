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Підпал автомобілів військового та волонтера у Кам’янському — поліція розсекретила деталі

31 липня 2024 22:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
У Кам'янському поліція знайшла паліїв авто військового та волонтера
Підозрювані у підпалі автомобілів. Фото: скриншот
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Кам'янському Дніпропетровської області двох неповнолітніх запідозрили у підпалі автомобілів військовослужбовця та волонтера. Правоохоронці зібрали докази.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України у середу, 31 липня.

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Деталі справи

За даними правоохоронців, до злочину причетні 17-річні хлопець та дівчина з Кам’янського.

Їх підозрюють у двох епізодах. 

"На рахунку підозрюваних підпал двох автомобілів, які належать діючому військовослужбовцю та волонтеру. Злочини сталися 26 червня та 4 липня", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вогнем була пошкоджена передня частина автомобілів — моторний відсік, капот та фари.

У Кам'янському підпалили автомобіль військового
Автомобіль, який підпалили неповнолітні. Фото: Національна поліція

На місці злочину поліцейські знайшли речові докази.

"Вони купували у магазинах легкозаймисту речовину, а вночі палили військові автомобілі", — наголошують у поліції.

У Кам'янському підпалили автомобіль військового
Затриманий неповнолітній. Фото: Національна поліція

Наразі їм повідомили про підозру за статтею "умисне пошкодження чужого майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб".

"Перевіряється версія вчинення підпалів на замовлення спецслужб РФ", — підсумували у Нацполіції.

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що у Харкові сталося близько 40 випадків підпалів автомобілів ЗСУ. За його словами, переважно їх здійснюють неповнолітні.

Нагадаємо, у Києві затримали осіб, які за завданням РФ підпалювали автомобілі військових та волонтерів. Їм загрожує до 8 років ув'язнення.

Також ми писали, що правоохоронці затримали в Одесі групу молодиків, які на замовлення ФСБ підпалювали автомобілі Сил оборони України. За два тижні злочинці намагалися знищити понад 15 службових позашляховиків, за що тепер їх очікує ув'язнення. 

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