В Каменском полиция нашла поджигателей автомобилей военного и волонтера

Подозреваемые в поджоге автомобилей. Фото: скриншот

В Каменском Днепропетровской области двоих несовершеннолетних заподозрили в поджоге автомобилей военнослужащего и волонтера. Правоохранители собрали улики.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины в среду, 31 июля.

Читайте также:

Детали дела

По данным правоохранителей, к преступлению причастны 17-летние парень и девушка из Каменского.

Их подозревают в двух эпизодах.

"На счету подозреваемых поджог двух автомобилей, принадлежащих действующему военнослужащему и волонтеру. Преступления произошли 26 июня и 4 июля", — говорится в сообщении.

Отмечается, что огнем была повреждена передняя часть автомобилей — моторный отсек, капот и фары.

Автомобиль, подожженный несовершеннолетними. Фото: Национальная полиция

На месте преступления полицейские обнаружили вещественные доказательства.

"Они покупали в магазинах легковоспламеняющееся вещество, а ночью — жгли военные автомобили", — отмечают в полиции.

Задержанный несовершеннолетний. Фото: Национальная полиция

В настоящее время им сообщили о подозрении по статье "преднамеренное повреждение чужого имущества, совершенное по предварительному сговору группой лиц".

"Проверяется версия совершения поджогов по заказу спецслужб РФ", — подытожили в Нацполиции.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в Харькове произошло около 40 случаев поджогов автомобилей ВСУ. По его словам, в основном их совершают несовершеннолетние.

Напомним, в Киеве задержаны лица, которые по заданию РФ поджигали автомобили военных и волонтеров. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Также мы писали, что правоохранители задержали в Одессе группу молодых людей, которые по заказу ФСБ поджигали автомобили Сил обороны Украины. За две недели преступники пытались уничтожить более 15 служебных внедорожников, за что теперь их ожидает заключение.