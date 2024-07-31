В Каменском полиция нашла поджигателей автомобилей военного и волонтера

Поджог автомобилей военного и волонтера в Каменском — полиция рассекретила детали
В Каменском Днепропетровской области двоих несовершеннолетних заподозрили в поджоге автомобилей военнослужащего и волонтера. Правоохранители собрали улики.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины в среду, 31 июля.
Детали дела
По данным правоохранителей, к преступлению причастны 17-летние парень и девушка из Каменского.
Их подозревают в двух эпизодах.
"На счету подозреваемых поджог двух автомобилей, принадлежащих действующему военнослужащему и волонтеру. Преступления произошли 26 июня и 4 июля", — говорится в сообщении.
Отмечается, что огнем была повреждена передняя часть автомобилей — моторный отсек, капот и фары.
На месте преступления полицейские обнаружили вещественные доказательства.
"Они покупали в магазинах легковоспламеняющееся вещество, а ночью — жгли военные автомобили", — отмечают в полиции.
В настоящее время им сообщили о подозрении по статье "преднамеренное повреждение чужого имущества, совершенное по предварительному сговору группой лиц".
"Проверяется версия совершения поджогов по заказу спецслужб РФ", — подытожили в Нацполиции.
Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в Харькове произошло около 40 случаев поджогов автомобилей ВСУ. По его словам, в основном их совершают несовершеннолетние.
Напомним, в Киеве задержаны лица, которые по заданию РФ поджигали автомобили военных и волонтеров. Им грозит до 8 лет тюрьмы.
Также мы писали, что правоохранители задержали в Одессе группу молодых людей, которые по заказу ФСБ поджигали автомобили Сил обороны Украины. За две недели преступники пытались уничтожить более 15 служебных внедорожников, за что теперь их ожидает заключение.
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