Затримано злочинців, що підпалювали авто військових — їм загрожу 8 років позбавлення волі

Спалене авто волонтерів. Фото: Нацполіція

Київська поліція разом з СБУ затримала паліїв авто, що знищували транспорт бійців ЗСУ та волонтерів. Вони виявились українцями, яких найняли окупанти, але ще й обдурили з оплатою.

Про це 30 липня, у вівторок повідомляє на своєму сайті Нацполіція.

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Затримані чоловік та жінка народились на Черкащині, але мешкали у Києві та шукали собі роботу. Вони відгукнулись на повідомлення у месенджері на пропозицію про "нескладну роботу".

Підозрювані у підпалі авто ЗСУ та волонтерів

Російський куратор, який і давав завдання цій парочці, ще й надурив їх з оплатою. Перерахував тільки частину грошей навіть після підпалу авто.

Тепер затриманим загрожує до восьми років тюрми, а Нацполіція просить всіх громадян не погоджуватись на такі пропозиції окупантів, адже це зрада батьківщини. Окрім того, і грошей ви не отримаєте, а ось тюремний термін — запросто.

Реакція полку "Азов"

Серед підпалених автомобілів були машини полку "Азов", в тому числі і машина медичної служби. Екс-командир полку "Азов", а зараз майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін написав у своєму Telegram, що злочинцям пощастило попастись саме представникам поліції. Він зазначив, що краще про такий "заробіток" не думати.

Повідомлення Максима Жоріна

Раніше ми писали, що в Україні викрито групу осіб, які готували підпали в країнах ЄС на замовлення Росії.

А мешканець Івано-Франківська передавав росіянам інформацію про стратегічні об’єкти Прикарпаття для завдавання по них ракетних ударів.