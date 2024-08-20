Російські агенти підпалювали авто військових у різних містах України — їх затримали

У низці міст затримали російських агентів. Фото: СБУ

Правоохоронці затримали ще три групи російських агентів, які підпалювали автомобілі військових. Вони діяли у різних містах України.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України у вівторок, 20 серпня.

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Київ

У столиці затримано двох чоловіків, які організували серію підпалів автомобілів працівників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у Закарпатській області.

"Серед організаторів злочину — рецидивіст. Він раніше відбував покарання за наркоторгівлю. Саме він отримав "замовлення" від РФ на знищення військового транспорту ЗСУ у західному регіоні України", — зазначили у СБУ.

Правоохоронці додають, що він разом із спільником залучив кількох мешканців з Ужгорода та Мукачева, які безпосередньо мали вчинити підпали автомобілів українських захисників.

"Наступною ціллю ворога були приватні помешкання військових ЗСУ та їхніх сімей", — наголошують у спецслужбі.

За інструкцією, зловмисники мали облити легкозаймистою сумішшю та підпалити вхідні двері квартири українського військовослужбовця із Закарпаття.

Затриманий пособник росіян. Фото: СБУ

Дніпро

У прифронтовому місті затримано ще трьох осіб, які спалили п’ять автівок українських військових.

"Для вчинення підпалів окупанти дистанційно завербували молодиків, які шукали "легких грошей" у Телеграм-каналах", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за вказівкою російських спецслужб чоловіки спочатку розвідували локації, а потім підпалювали авто та знімали це на відео.

Спецслужби затримали палія автомобілів військових. Фото: СБУ

Кривий ріг

У Кривому розі російські агенти намагалися спалити службовий мікроавтобус, котрий військові перегнали до міста після виконання бойових завдань на передовій.

"Правоохоронці затримали всіх зловмисників по "гарячих" слідах" та повідомили їм про підозру", — підкреслили в СБУ.

Там відзначили, що затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми.