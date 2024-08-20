Российские агенты поджигали авто военных в разных городах Украины — их задержали

В ряде городов были задержаны российские агенты. Фото: СБУ

Правоохранители задержали еще три группы российских агентов, которые поджигали автомобили военных. Они действовали в разных городах Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины во вторник, 20 августа.

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Киев

В столице задержаны двое мужчин, которые организовали серию поджогов автомобилей работников Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Закарпатской области.

"Среди организаторов преступления — рецидивист. Он ранее отбывал наказание за наркоторговлю. Именно он получил "заказ" от РФ на уничтожение военного транспорта ВСУ в западном регионе Украины", — отметили в СБУ.

Правоохранители добавляют, что он вместе с сообщником привлек несколько человек из Ужгорода и Мукачево, которые непосредственно должны были совершить поджоги автомобилей украинских защитников.

"Следующей целью врага было частное имущество военных ВСУ и их семей", — подчеркивают в спецслужбе.

По инструкции, злоумышленники должны были облить легковоспламеняющейся смесью и поджечь входную дверь квартиры украинского военнослужащего из Закарпатья.

Задержанный пособник россиян. Фото: СБУ

Днепр

В прифронтовом городе задержаны еще три человека, которые сожгли пять автомобилей украинских военных.

"Для совершения поджогов оккупанты дистанционно завербовали молодых людей, которые искали "легкие деньги" в Телеграмм-каналах", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по указанию российских спецслужб мужчины сначала разведывали локации, затем поджигали авто и снимали это на видео.

Спецслужбы задержали поджигателя автомобилей военных. Фото: СБУ

Кривой рог

В Кривом Роге российские агенты пытались сжечь служебный микроавтобус, который военные перегнали в город после выполнения боевых задач на передовой.

"Правоохранители задержали всех злоумышленников по "горячим" следам" и сообщили им о подозрении", — подчеркнули в СБУ.

Там отметили, что задержанные находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы.