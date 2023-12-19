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Підсумкова пресконференція Володимира Зеленського — дивитися онлайн

19 грудня 2023 17:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Підсумкова пресконференція Володимира Зеленського — дивитися онлайн
Президент України Володимир Зеленський. Колаж: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні сьогодні, 19 грудня, відбудеться підсумкова пресконференція Володимира Зеленського. Він відповість на запитання журналістів.

Прямий ефір з пресконференції можна подивитися на Youtube-каналі Новини.LIVE.

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Підсумкова пресконференція Зеленського 19 грудня

Зазначається, що президент України у прямому ефірі підіб'є підсумки 2023 року та відповість на запитання, які хвилюють українців. 

Як відомо, зустріч із представниками ЗМІ буде присвячена підсумкам цього року. Згідно з опитуванням, яке провели Новини.LIVE, найбільше українців цікавлять питання корупції в Україні, мобілізація та демобілізація військових, виїзд чоловіків за кордон та ситуація на фронті. Ймовірно, самі ці питання будуть порушуватися на пресконференції. 

Нагадаємо, Володимир Зеленський протягом тижня здійснив чи не найбільшу кількість робочих візитів до різних країн світу, серед них були США, Норвегія, Аргентина. Там проводив зустрічі та переговори з лідерами держав та домовлявся про допомогу та підтримку України.

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