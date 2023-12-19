Итоговая пресс-конференция Владимира Зеленского — смотреть онлайн

Президент Украины Владимир Зеленский. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине сегодня, 19 декабря, состоится итоговая пресс-конференция Владимира Зеленского. Он ответит на вопросы журналистов.

Прямой эфир с пресс-конференции можно посмотреть на Youtube-канале Новини.LIVE.

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Итоговая пресс-конференция Зеленского 19 декабря

Отмечается, что президент Украины в прямом эфире подведет итоги 2023 года и ответит на волнующие украинцев вопросы.

Как известно, встреча с представителями СМИ будет посвящена итогам этого года. Согласно опросу, который провели Новини.LIVE, больше всего украинцев интересуют вопросы коррупции в Украине, мобилизация и демобилизация военных, выезд мужчин за границу и ситуация на фронте. Вероятно, сами эти вопросы будут подниматься на пресс-конференции.

Напомним, Владимир Зеленский в течение недели совершил едва ли не самое большое количество рабочих визитов в разные страны мира, среди них были США, Норвегия, Аргентина. Там проводил встречи и переговоры с лидерами государств и договаривался о помощи и поддержке Украины.