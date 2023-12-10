Пік коронавірусу в Україні — Кузін розповів, скільки людей захворіли

В чоловіка, який захворів на коронавірус, беруть аналізи. Фото: російські ЗМІ

В Україні фіксують пік захворюваності на COVID. Крім того, епідомологічного підйому набирають й інші респіраторні захворювання.

Про це повідомив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін в ефірі телемарафону.

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Спалах COVID в Україні

За його даними, на коронавірус захворіли 1,3 мільйона громадян від початку епідемічного підйому.

"Разом з тим, якщо подивитися по інтенсивності епідемічного процесу, то він трошки більший, ніж минулого року, — лише на 8 відсотків", — зазначив Кузін.

Прикметним також є те, що зараз в Україні фіксують одночасно спалах і коронавірусу, і вірусу грипу та інших респіраторних захворювань.

"Ми будемо спостерігати поступово таку картину переходу від одних вірусів до інших. І поки що станом на сьогодні ми фіксуємо те, що в переважній більшості у нас реєструються випадки коронавірусної інфекції, їх більше. І їх кількість буде досягати піку в середині грудня з поступовим загасанням упродовж січні наступного року. Починаючи з січня вже почне циркулювати вірус грипу і SARS-CoV-2", — прогнозує головний санлікар.

Скільки людей в Україні померли від ковіду

Від початку епідомологічного сезону в Україні від COVID та інших інфекційних захворювань вже померли 343 людини, серед яких — дві дитини.

Кузін каже, що це небагато.

"І спроможностей системи охорони здоров'я вистачає для надання медичної допомоги", — сказав Кузін.

Більші важкі випадки протікають у тих людей, які мають супутні неінфекційні захворювання, — такі, як онкологія, надмірна вага або проблеми серцево-судинної системи — як грип, так і коронавірусна інфекція протікають в важкій формі.

"В переважній більшості летальні випадки реєструються серед тих пацієнтів, які не вакцинувались і не мали жодного епізоду щеплень. Тому це ще раз підкреслює важливість проведення щеплення як основного засобу профілактики важкого перебігу", — наголосив Кузін.

Раніше ми повідомляли, що з настанням зимової пори в Україні зростає захворюваність на COVID-19. У трьох регіонах кількість хворих уже перевищила епідемічний поріг, тож варто очікувати на обмежувальні протиепідемічні заходи.