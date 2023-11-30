В трьох областях України можуть оголосити карантин через COVID-19

Люди одягають медичні маски під час карантину. Фото: UNICEF

З настанням зимової пори в Україні зростає захворюваність на COVID-19. У трьох регіонах кількість хворих уже перевищила епідемічний поріг, тож варто очікувати на обмежувальні протиепідемічні заходи.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі телемарафону.

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За його словами, зараз територією нашої держави циркулює 14 штамів COVID-19. Захворюваність на цю недугу зростає. Так, за останній тиждень кількість хворих збільшилася на 20%, порівняно з попереднім.

"Щотижня в Україні госпіталізують у середньому 4200 пацієнтів. Реєструють як випадки реанімації, так і летальні випадки. За минулий тиждень від коронавірусної інфекції померло 56 осіб, зокрема одна дитина", — каже головний санлікар.

Кузін повідомив, що серед всіх випадків захворюваності COVID-19 зараз займає до 35%. Майже 50% випадків захворюваності на коронавірус і госпіталізацій припадає на дітей.

На заході та півночі України фіксують перевищення епідемічного порогу.

В яких областях можуть оголосити карантин

"У трьох областях Україні перевищено епідемічний поріг. Це Тернопільська, Житомирська і Чернівецька області. Там вже показники вищі, аніж стандартні для цього періоду. Тобто, ці регіони вже можуть вводити певні обмежувальні протиепідемічні заходи", — наголосив Кузін.

Загалом від початку епідемічного сезону на грип та коронавірус перехворіло вже більше мільйона українців. Кузін закликає українців вакцинуватися.

Раніше ми повідомляли, що киян просять повернутися до носіння масок у громадських місцях та транспорті. Це пов'язано зі зростанням захворюваності на COVID-19.

Нагадуємо, що в Україні загалом циркулює 14 штамів коронавірусу. Крім того, у трьох областях перевищено епідемічний поріг.