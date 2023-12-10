Пик коронавируса в Украине — Кузин рассказал, сколько людей заболели

У мужчины, заболевшего коронавирусом, берут анализы. Фото: российские СМИ

В Украине фиксируют пик заболеваемости COVID. Кроме того, эпидомологический подъем набирают и другие респираторные заболевания.

Об этом сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин в эфире телемарафона.

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По его данным, коронавирусом заболело 1,3 миллиона граждан с начала эпидемического подъема.

"Вместе с тем, если посмотреть по интенсивности эпидемического процесса, то он немного больше, чем в прошлом году, — всего на 8 процентов" , — отметил Кузин.

Примечательно также то, что сейчас в Украине фиксируют одновременно вспышку и коронавируса, и вируса гриппа и других респираторных заболеваний.

"Мы будем наблюдать постепенно такую картину перехода от одних вирусов к другим. И пока по состоянию на сегодняшний день мы фиксируем то, что в подавляющем большинстве у нас регистрируются случаи коронавирусной инфекции, их больше. И их количество будет достигать пика в середине декабря с постепенным затуханием в течение январе следующего года. Начиная с января уже начнет циркулировать вирус гриппа и SARS-CoV-2", — прогнозирует главный санврач.

Сколько человек в Украине умерло от наводнения

С начала эпидомологического сезона в Украине от COVID и других инфекционных заболеваний уже умерли 343 человека, среди которых два ребенка.

Кузин говорит, что это немного.

"И способностей системы здравоохранения хватает для оказания медицинской помощи" , — сказал Кузин.

Более тяжелые случаи протекают у тех людей, которые имеют сопутствующие неинфекционные заболевания, такие как онкология, избыточный вес или проблемы сердечно-сосудистой системы как грипп, так и коронавирусная инфекция протекают в тяжелой форме.

"В подавляющем большинстве летальные случаи регистрируются среди пациентов, которые не вакцинировались и не имели никакого эпизода прививок. Поэтому это еще раз подчеркивает важность проведения прививки как основного средства профилактики тяжелого течения" , — подчеркнул Кузин.

Ранее мы сообщали, что с наступлением зимнего времени в Украине растет заболеваемость COVID-19. В трех регионах количество больных уже превысило эпидемический порог, поэтому следует ожидать ограничительных противоэпидемических мер.