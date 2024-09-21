Населення в Україні після війни - прогноз демографа - новини

Елла Лібанова, фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Нова стратегія демографічного розвитку, яку до кінця вересня приймуть в Україні, заохочуватиме українців народжувати більше дітей, але вже після війни. Окрім того, запроваджуватимуть заходи та ідеї щодо зниження передчасної смертності українців.

Про це Новини.LIVE розповіла директорка Інституту демографії Елла Лібанова.

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"Народжувати дітей після війни. Я із захватом ставлюся до тих, хто зараз ризикує народжувати дитину, але я б не ризикнула вмовляти йти на такий крок. Потенціал демографічного зростання вичерпаний. Грубо кажучи, в Україні надто мало молоді в складі населення і надто багато людей старшого віку", — уточнила демографиня.

Щодо пункту зменшення передчасної смертності, то його впроваджуватимуть через трансформацію способу життя, каже Лібанова. Це поширення стандартів здорового способу життя, зменшення алкоголізму, паління, відвідування лікаря, раціоналізація зменшення зайнятості в шкідливих умовах.

За словами Лібанової, депопуляція практично неминуча за будь-якого міграційного сценарію. Хіба що Україна залучатиме іноземну робочу силу. Адже після війни в Україні буде економічний бум, відтак, потрібна буде робоча сила.

"Буде дефіцит робочої сили, і його треба долати. Одним підвищенням продуктивності роботи тут не обійтися. Доведеться запрошувати іноземну робочу силу. І окрім людей із менш розвинених країн, до України поїдуть і європейці", — запевнила Лібанова.

За її словами, схожий процес вже спостерігався у 20-х роках минулого сторіччя. Адже люди їдуть не лише за зарплатою, а й за самореалізацією, якщо в Україні будуть створені такі умови життя, щоб люди хотіли жити саме тут.

Нагадаємо, за словами заступника директора Інституту демографії Олександра Гладуна, в Україні через виїзд великої кількості молодого населення внаслідок війни існує загроза демографічної кризи. Тому питання народжуваності залишається одним із ключових.

