Население в Украине после войны - прогноз демографа - новости

Элла Либанова, фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Новая стратегия демографического развития, которую до конца сентября примут в Украине, будет поощрять украинцев рожать больше детей, но уже после войны. Кроме того, будут вводить меры и идеи по снижению преждевременной смертности украинцев.

Об этом Новини.LIVE рассказала директор Института демографии Элла Либанова.

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"Рожать детей после войны. Я с восторгом отношусь к тем, кто сейчас рискует рожать ребенка, но я бы не рискнула уговаривать идти на такой шаг. Потенциал демографического роста исчерпан. Грубо говоря, в Украине слишком мало молодежи в составе населения и слишком много людей старшего возраста", — уточнила демограф.

Что касается пункта уменьшения преждевременной смертности, то оно будет внедряться через трансформацию образа жизни, говорит Либанова. Это распространение стандартов здорового образа жизни, уменьшение алкоголизма, курения, посещение врача, рационализация уменьшения занятости во вредных условиях.

По словам Либановой, депопуляция практически неизбежна при любом миграционном сценарии. Разве что Украина будет привлекать иностранную рабочую силу. Ведь после войны в Украине будет экономический бум, поэтому потребуется рабочая сила.

"Будет дефицит рабочей силы и его нужно преодолевать. Одним повышением производительности работы тут не обойтись. Придется приглашать иностранную рабочую силу. И кроме людей из менее развитых стран в Украину поедут и европейцы", — заверила Либанова.

По ее словам, подобный процесс уже наблюдался в 20-х годах прошлого столетия. Ведь люди едут не только за зарплатой, но и за самореализацией, если в Украине будут созданы условия жизни, чтобы люди хотели жить именно здесь.

Напомним, по словам заместителя директора Института демографии Александра Гладуна, в Украине из-за выезда большого количества молодого населения в результате войны существует угроза демографического кризиса. Поэтому вопрос рождаемости остается одним из ключевых.